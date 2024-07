Древните египетски мумии и заразите, които могат да отприщят

Д ревните египтяни не са били чужди на болестите, тъй като проучванията показват, че те са били засегнати от множество инфекциозни заболявания, включително дребна шарка, туберкулоза и проказа.

(Във видеото може да научите повече за: Откриха мумии от колониалната епоха в Перу)

Например Рамес V, четвъртият фараон от 20-ата египетска династия, се разболява от едра шарка, за което свидетелстват явните белези от едра шарка, които са осеяли мумифицираното му тяло.

Could bacteria or viruses lurking in ancient Egyptian mummies unleash a plague today? https://t.co/6d9nJVGHxC