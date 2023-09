Мумии на "извънземни" бяха показани в парламента на Мексико

П редполагаеми мумии на две "извънземни" същества бяха представени по време на изслушване в парламента на Мексико и предизвикаха смесица от изненада, недоверие и подигравки в социалните мрежи, предадоха АФП и Ройтерс.

Те бяха изложени в две малки витрини, когато за първи път конгресмените в страната официално обсъдиха въпроса за възможен извънземен живот.

Предполагаемите останки на извънземни същества са сиви на цвят, а чертите на лицата наподобяват човешките. Те бяха донесени от Хайме Маусан - мексикански журналист и изследовател, който казва, че е намерил двете мумифицирани тела в платото Наска в Перу през 2017 г.

"Това не са човешки същества. Не искаме да ги наричаме извънземни, защото не знаем", заяви той по време на пленарното заседание, свикано от депутата от управляващата партия Серхио Гутиерес. Той мотивира дискусията с обяснението, че подобен дебат е от "обществен интерес".

Jamie has been around for awhile - he brings fossilized alien corpses to Mexican Congress - says 1/3 of dna is unknown, found in algae mines, 1000+ years old, and one corpse contains “eggs” 👽 https://t.co/nlU7qZCBj1