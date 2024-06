Зловещо и въздействащо! Манастирът с 8000 мумии в Сицилия

Е х, Италия... Природа, уникална кухня, слънце и онзи неустоим чар на Апенините, пред който се прекланят хиляди туристи всяка година. Сицилия. Разкошният остров на Средиземноморието, прословут с невероятните си гледки...но и с нещо, което значително по-малко хора са чували.

Всъщност да ви питаме директно. Знаете ли, че в столицата на италианската провинция се намира един от най-зловещите въобще музеи в света? Музеят на смъртта се намира в манастира на монасите капуцини, който първоначално по никакъв начин не подсказва какво ви очаква, като навлезете навътре.



Колкото и уютно да изглежда отвън, то тук се намира изложба на хиляди мумифицирани тела и то подредени в най-различни секции: мъже, жени, свещеници, кардинали, архиепископи и дори девствени девойки.

Можеш да видиш смъртта от първо лице и да се ужасиш от над 8000-те хиляди тела на починали, подпрени или висящи от стените в най-различни пози и в най-различни тоалети - от празнични до ежедневни. Най-страшното от всичко обаче са лицата им.

Лица, в които сякаш са съхранени предсмъртните емоции на покойниците - едни имат зловеща усмивка, други са разкривени от ужас, буквално като в някой от популярните зомби филми - разложени, безплътни черупки на някога живи същества.

Known as the "Sleeping Beauty of Palermo," the impeccably preserved body of Rosalia Lombardo is among the most remarkable mummies in the world.



When Lombardo died in 1920 just a to her second birthday, her heartbroken father took her to an embalmer and asked him to make her… pic.twitter.com/6OEG5JMmPp