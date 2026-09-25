Мис Ямайка съди „Мис Вселена“ след жестоко падане на сцената

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М ис Ямайка Габриел Хенри заведе съдебен иск срещу организацията „Мис Вселена“ заради брутално падане от сцената, довело до тежка мозъчна травма. По думите ѝ инцидентът е „променил необратимо хода на живота ѝ“.

Хенри, която е лекар по професия, подаде иска във Висшия съд на Делауеър – близо година след като пропадна през отвор на сцената по време на предварителните кръгове на конкурса в Тайланд.

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Според съдебните документи Хенри е дефилирала по сцената, когато е била заслепена от силното осветление и е паднала в необозначен и открит отвор с дълбочина около метър и половина през ноември 2025 г.

#EnCorto| 😱💥 Durante la preliminar de #MissUniverse 2025, 👑🇯🇲 Gabrielle Henry, representante de #Jamaica, terminó en el suelo tras una aparatosa caída por lo que fue llevada del escenario en camilla 🚑 pic.twitter.com/RVknPTX7EV — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) November 19, 2025

В дупката е имало бетонни елементи и осветително оборудване. Вследствие на падането Хенри е изпаднала в съзнание и е получила травматично увреждане на мозъка с множество кръвоизливи.

„Паднах в неохранявана дупка и претърпях мозъчна травма, която промени завинаги живота ми. Изведнъж един красив момент се превърна в разбита мечта“, споделя Хенри в лична изповед, публикувана в медиите.

„Възстановяването от подобна травма е трудно за описване. Чувството е сякаш сте имали преживяване извън тялото си и сте се върнали в несъвсем пълноценна своя версия“, добавя тя.

Хенри прекарва месеци в болници в Банкок и Ямайка от ноември 2025 г. до март 2026 г. Тежките наранявания са ѝ попречили да завърши специализацията си и са съсипали кариерата ѝ в областта на офталмологията.

„Като лекар офталмолог престоят ми в болницата беше изключително болезнено напомняне за всичко, което загубих в момента на падането“, пише тя. „От лекар се превърнах отново в пациент. В момента се опитвам да продължа напред и да упражнявам професията си, но с променен график и с целия си лекарски екип на бързо набиране.“, каза тя.

Искът обвинява „Мис Вселена“ и продуцентската компания на тайландския конкурс „Мис Гранд Интернешънъл“ в небрежност, недостатъчна безопасност на съоръжението и причиняване на емоционален стрес. Хенри категорично твърди, че опасният участък на сцената не е бил обезопасен.

Miss Jamaica sues Miss Universe after brutal stage fall left her with brain injury and 'permanently altered' her life https://t.co/PPQMtYhZkj pic.twitter.com/Qrm53Po0Zc — New York Post (@nypost) September 25, 2026

„Отворът не беше ограден, нито осветен, липсваха и каквито и да е предупредителни табели“, се посочва в жалбата. Допълва се още, че по време на репетициите и ефира на живо не е имало маркировки за безопасност, въпреки че самите участнички са изразявали притеснения.

Първоначално от екипа на „Мис Вселена“ омаловажиха случая, описвайки състоянието на Хенри като „няколко леки повърхностни рани“. Седмици по-късно обаче организацията призна, че „сериозното падане“ е причинило „значителни увреждания“, и обяви, че поема незабавно пълна отговорност, включително покриването на медицинските разходи.

Първата публична поява на Хенри след инцидента беше през май на благотворително събитие в Атланта, където тя прекара вечерта в инвалидна количка. През август тя се завърна на сцената, за да предаде короната на своята наследничка – Мис Ямайка 2026 Неве Алън.

„Като носителки на титли нашата мисия е да подкрепяме и издигаме останалите. По време на това изпитание обаче аз се научих да позволя на другите да подкрепят мен“, споделя Хенри. „Продължавам силно да вярвам, че истинската причина за това мое падане и дълбокият смисъл зад всичко преживяно рано или късно ще се разкрият.“, каза още тя.