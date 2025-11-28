Драмата около „Мис Вселена“ продължава: "Мис Аржентина" разкри за обиди и унижения зад кулисите

А лдана Масет се завърна в родината си след почти месец в Тайланд, където представляваше Аржентина на конкурса „Мис Вселена“ 2025. Тя се прибра с множество спомени от дни, изпълнени с напрежение и силни емоции, и разказа какво е преживяла в най-противоречивото издание на конкурса досега, пише HOLA!
Говорейки за случилото се, Масет заяви, че по време на надпреварата е имало случаи на малтретиране от страна на Нават Ицарагрисил – директор на „Мис Вселена“ Тайланд. Именно той влезе в разгорещен конфликт с мексиканката Фатима Бош, настоящата носителка на титлата „Мис Вселена“.
💥 Aldana Masset, Miss Universo Argentina, sobre el escándalo del concurso— Diario Agenda Salta (@AgendaSalta) November 26, 2025
👉 En diálogo con Moria Casán, habló de su vínculo con Fátima Bosch en medio del escándalo mediático.https://t.co/Rg6Dhh9meT pic.twitter.com/u7IJAQ2CBn
Алдана седяла на първия ред по време на церемонията по връчването на пояса, когато Нават гневно посочил, че много от кандидатките не са публикували в социалните си мрежи, за да популяризират събитието „Топ 10 Специална вечеря и токшоу с кралица Виктория и г-н Нават“. По думите ѝ именно тогава тайландският директор проявил неуважение към Фатима, която отказала да публикува без предварителна консултация с екипа си — отговор, който още повече го разгневил.
Вирално видео показа как кралицата напуска залата, след като Ицарагрисил извикал охраната. В интервю за предаването „Олга“ Алдана разказа: „Всички бяхме замръзнали, защото нещо подобно никога не беше виждано на ‘Мис Вселена’.“ На въпрос дали се е отнесъл лошо с тях, тя отговори: „Да, истината е, че се връщах назад, защото исках да знам какво се случва.“ Според нея всичко е произтичало от въпроса за популяризацията на събитието.
Алдана Масет беше смятана за силен претендент за място сред финалистките, дори за фаворит за короната. Въпреки това тя не успя да се класира в Топ 30. В откровен разговор за времето си в Тайланд тя отговори на въпроса дали е доволна от резултата и от коронясването на Фатима Бош за „Мис Вселена“ 2025: „Да, истината е, че с Фатима, с мексиканците, се разбирахме много добре. Тя е прекрасна, всички момичета са“, каза Алдана за една от новите приятелки, които е спечелила по време на конкурса. Тя добави, че „тази година беше красиво издание от гледна точка на приятелството“.
Разкритията на Алдана Масет за напрегнатите моменти в Тайланд излизат наяве в период, когато Фатима Бош — "Мис Вселена 2025" — публично осъди онлайн тормоза, който е понесла след победата си. Чрез силни послания в Instagram Бош описа короната като платформа за застъпничество срещу дигиталното насилие и за подкрепа на жените, които преживяват подобни атаки.
Заедно техните гласове подчертават нуждата от по-широка дискусия за уважението, отговорността и емоционалната цена зад блясъка на конкурса — превръщайки изданието на „Мис Вселена“ 2025 в едно от най-сериозно променящите публичния разговор в последните години.