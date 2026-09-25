Дипломатически пробив: България и Ирак подписаха меморандум за сътрудничество

М инистърът на външните работи на Ирак Фуад Хюсеин подписа вчера меморандум за разбирателство с българския външен министър Велислава Петрова за сътрудничество и координация в областта на политическите консултации, предаде иракската новинарска агенция ИНА.

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„Министърът на външните работи Фуад Хюсеин се срещна вчера с българския външен министър Велислава Петрова-Чамова в рамките на участието им в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк“, съобщава Министерството на външните работи.

„На срещата бяха обсъдени двустранните отношения между Ирак и България, както и начините за тяхното развитие и засилване на сътрудничеството в различни области“, се допълва в изявлението. Фуад Хюсеин подчерта, че „Ирак е взел решение да назначи посланик в България - стъпка, която ще допринесе за укрепване на дипломатическото представителство и разширяване на възможностите за сътрудничество между двете страни“.

В изявлението се посочва още, че двете страни са обсъдили последните събития в региона и предизвикателствата пред сигурността и икономиката. Те са подчертали значението на продължаването на координацията и консултациите по въпроси от взаимен интерес, както и на подкрепата за усилията за намаляване на напрежението и укрепване на сигурността и стабилността на регионално и международно равнище.

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В заключение се посочва, че двете страни са подписали меморандум за разбирателство за сътрудничество и координация в областта на политическите консултации между външните министерства на Ирак и България, с който се създава институционална рамка за редовен диалог и консултации между двете държави.

Меморандумът е част от усилията за развитие на механизмите за политически диалог и укрепване на двустранното сътрудничество между Ирак и България, особено в областта на икономиката, търговията, инвестициите и транспорта, както и в други сфери от взаимен интерес.