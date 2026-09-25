Свят

Летище "Малпенса" в Милано официално бе преименувано на Силвио Берлускони

Решението, подкрепено от десноцентристкото правителство, влезе в сила след забавяне поради правни възражения от страна на местната власт в Милано

Стела Христова Стела Христова

25 септември 2026, 17:04
Летище "Малпенса" в Милано официално бе преименувано на Силвио Берлускони
Източник: АНСА/БТА

Л етище "Малпенса" в Милано днес официално прие името на покойния бивш премиер и медиен магнат Силвио Берлускони, предаде агенция АНСА..

"Мисълта, че летище "Силвио Берлускони-Милано-Малпенса" ще посреща хиляди пътешественици от цял свят всеки ден, ме изпълва с гордост и вълнение", заяви пред агенцията Марина Берлускони - най-голямото дете на бившия премиер, която е председател на семейната холдингова компания "Фининвест" и ръководител на най-голямата издателска група в Италия "Мондадори".

"Какво по-подходящо име от това на Силвио Берлускони? Той беше човек, който винаги търсеше диалог с всички. Баща ми прекара живота си, гледайки напред и надалеко. Харесва ми да мисля, че от днес нататък името му ще посреща пристигащите от други страни и ще изпраща онези, които отлитат към нови дестинации", каза тя.

С подкрепата на десноцентристкото правителство, включително партията "Форца Италия", основана от Берлускони, органът за гражданска авиация в Италия реши да преименува летището през 2024 г. - година след смъртта на бившия премиер, починал на 86-годишна възраст. Решението предизвика спорове, а официалното преименуване се забави заради правни възражения от страна на левоцентристката управа на Милано, оглавявана от кмета Джузепе Сала.

Редактор: Стела Христова
Източник: Атанаси Петров/БТА    
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