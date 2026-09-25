КЗК започна проверка на „Лукойл“; изиска детайлни данни за ценообразуването на горивата

К омисията за защита на конкуренцията (КЗК) изиска детайлни данни от „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД във връзка с продължаващото наблюдение на пазара на търговия на едро с горива, постъпили сигнали в антимонополния орган и международната обстановка, която оказва пряко влияние върху пазара в Европа и България.

Данните се изискват в рамките на предварително проучване по реда на чл. 38а от Закона за защита на конкуренцията. То е насочено към механизмите на формиране на цените на бензина и дизеловото гориво по веригата от доставката на суров петрол до реализацията на горивата на едро в страната.

КЗК предложи 23 антикризисни мерки за горивата

Настоящото искане ще допълни информацията от двете дружества в рамките на предходното проучване на пазара на горива, въз основа на което през месец май тази година КЗК предложи пакет от 23 антикризисни мерки. В рамките на новото проучване Комисията изиска от „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД подробни данни за доставките, разходите и компонентите, които формират цените на едро на бензина и на дизеловото гориво за периода от 1 май до 28 септември 2026 г. Изискана е също така информация за икономическите елементи при формирането на цените и за прилаганата методика за изчисляване на себестойността.

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Изисканата информация трябва да бъде предоставена на КЗК в седемдневен срок. На базата на получените данни антимонополният орган ще анализира връзката между цената на суровината, производствените и останалите разходи и цените, на които бензинът и дизеловото гориво се предлагат на едро в България. След анализа на получената информация Комисията ще прецени последващите си действия в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията.