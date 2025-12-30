Свят

Съсобственичката на „Мис Вселена“ осъдена на 2 години затвор за измама

Джакапонг „Ан“ Джакраджутатип – основател на JKN Global Group и съсобственик на международния конкурс за красота – беше осъдена на две години затвор без право на условно освобождаване, след като беше призната за виновна за измама

30 декември 2025, 09:27
Източник: Getty Images

С ъсобственичката на организацията „Мис Вселена“ е осъдена на две години затвор за измама, според официален доклад.

Джакапонг „Ан“ Джакраджутатип – основател на JKN Global Group и съсобственик на международния конкурс за красота – беше осъдена на две години затвор без право на условно освобождаване, след като беше призната за виновна за измама, свързана с инвестиция в корпоративни облигации на стойност 951 927 долара, съобщи Bangkok Post.

Присъдата бе постановена от съда в Южен Куанг, Банкок, в петък, 26 декември, пише изданието. По данни на медията Джакраджутатип не се е явила в съдебната зала и към момента остава на свобода.

Срещу Джакраджутатип е издадена заповед за арест във връзка с друг случай на измама, след като пластичен хирург я обвини през 2023 г. в измама и укриване на ключова информация, докато е опитвала да го убеди да инвестира в нейната компания. За това вече съобщиха France 24 и The Independent. Присъдата, произнесена в петък, е по отделно наказателно дело, заведено от Равиуат Машамадол срещу Джакраджутатип и JKN Global Group Plc за съвместно извършване на измама, уточнява Bangkok Post.

Според изданието съдът е установил, че между 24 юли и 8 август 2023 г. обвиняемите са представили невярна информация и са укрили факти, за да заблудят ищеца и да го убедят да инвестира в корпоративни облигации, издадени от JKN Global Group, въпреки че са били наясно с финансовите затруднения на компанията и неспособността ѝ да възстанови инвестираните средства.

По данни на Bangkok Post, Джакраджутатип и JKN Global Group Plc са „придобили активи на стойност 30 милиона бата от ищеца, причинявайки финансови щети“. Джакраджутатип беше обвинена в измама и освободена под гаранция по това време, след което по-късно не се яви в съда в Банкок във връзка със случая, пише The Independent. Впоследствие тя беше определена като риск от бягство, потвърдиха съдилищата в изявление пред PEOPLE.

В края на ноември местни медии съобщиха, че Джакраджутатип е избягала в Мексико. Тези новини съвпаднаха с коронясването на Мис Мексико – Фатима Бош, която спечели титлата „Мис Вселена 2025“ на церемония, проведена на 20 ноември в Банкок.

На 5 декември Асошиейтед прес съобщи, че банковите сметки в Мексико на Раул Роча – президент и съсобственик на „Мис Вселена“ – са били замразени като част от криминално разследване на Звеното за финансово разузнаване на Мексико, което е отговорно за борба с прането на пари.

Роча е разследван по подозрение за организирана престъпна дейност, включително кражба на гориво, трафик на наркотици и трафик на оръжие, от ноември 2024 г., посочва АП, цитирайки федералните прокурори на Мексико.

