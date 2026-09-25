Наталия Ефремова пред ООН: Всички държавни политики трябва да се адаптират към демографията

Д емографските предизвикателства, пред които са изправени България и целият свят, задължават държавите не просто да реагират на промените, а да съобразят всяка една политика с тях. Демографията оказва пряко влияние върху всички ключови сфери от живота, включително пазара на труда, пенсионната система, здравеопазването, образованието и регионалните дисбаланси.

Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на форума на високо ниво „Демографска устойчивост: Инвестиране в човешкия капитал за устойчиво бъдеще“, провел се в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предава NOVA.

Източник: МТСП

Министър Ефремова акцентира върху сериозния натиск върху българския пазар на труда, където на всеки 100 души, напускащи трудовата сила, се падат едва 60 младежи, които ги заместват. Тази тенденция създава остър недостиг на квалифицирана работна сила за бизнеса. За да се преодолеят тези последици, държавата инвестира значителни средства в човешкия капитал, с акцент върху подкрепата за младите хора до 29 години при прехода им от образование към заетост чрез стажове, субсидирана заетост и обучение на работното място. Наред с това се търсят възможности за активизиране на икономически неактивните лица, дълготрайно безработните и хората с увреждания.

Особено внимание бе обърнато и на пилотния проект „Избирам България“, насочен към привличане на български сънародници от чужбина. За първи път се наблюдава положителен тренд, при който повече българи се завръщат да живеят и работят в страната, отколкото я напускат. Паралелно с това държавата осигурява всеобхватна подкрепа за възрастните хора и лицата с увреждания чрез реновирането на всичките 80 дома за стари хора и изграждането на над 170 нови интегрирани здравно-социални услуги, което ще позволи закриването на близо 60 процента от институциите от стар тип до края на 2027 година. Според Ефремова България избира да разглежда демографските предизвикателства като уникална възможност за устойчиво развитие, движено от реформи, поставящи човека в центъра.

В рамките на същото посещение в Ню Йорк министър Ефремова взе участие и в кръгла маса на тема „Деца, въвлечени в конфликти“, организирана от международната организация „Надежда и домове за децата“. Тя припомни, че през последните две десетилетия България е извървяла дълъг път на мащабна реформа в грижите за децата, стъпвайки върху принципа, че семейството е най-добрата среда за отглеждането и развитието на всяко дете. Държавата ни бе поканена да се присъедини към Глобалната харта именно заради успехите си в закриването на институциите за деца и изграждането на алтернативна семейна грижа.

„Тук съм, за да докажа, че мисията е напълно възможна и постижима за всяка друга държава, стига да има политическа воля да реализира такъв мащабен процес“, допълни Наталия Ефремова. Тя представи конкретни данни за реформата, според които от общо 137 специализирани институции в миналото днес функционират едва последните две, в които се отглеждат 92 деца с увреждания, спрямо над 7500 деца през 2010 година. Към края на юли 2026 година над 3600 деца са настанени при близки и роднини, а над 1300 се отглеждат в приемни семейства. Тя допълни, че над 27 000 деца са подпомогнати по Европейската гаранция за детето, а за пристигащите украински деца са осигурени безплатни социални услуги и рехабилитационни лагери за преодоляване на преживените травми.

„В процеса по деинституционализация на грижите за деца и създаването на изцяло нови социални услуги не става въпрос за пари или фискални ограничения. Става въпрос за човешка отговорност“, коментира Ефремова.