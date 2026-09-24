Лейди Гага пазила в пълна тайна раждането на дъщеря си дори от най-близките си приятели

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Ш оубизнесът остана в шок от новината, че 40-годишната Лейди Гага е станала майка. Оказва се обаче, че изненадата е била също толкова голяма и за нейните най-близки хора. Източници, близки до певицата, разкриват, че почти никой от обкръжението ѝ не е знаел за появата на бебето, съобщава Page Six.

„Почти никой не знаеше“, споделя вътрешен човек, като допълва, че Гага се е „изолирала напълно с бебето“ в Северна Калифорния и в момента се наслаждава на новата си роля.

„Тя просто иска да бъде майка сега. Мисля, че приключи с големите турнета поне за доста дълъг период от време“, казва още вътрешният човек.

Името на бебето с дълбок символизъм

Макар говорителите на звездата да запазват пълно мълчание, медиите разкриха, че бебето е дошло на бял свят на 9 юни чрез сурогатна майка в Лос Анджелис. Момиченцето носи името Роуз Бийн (Rose Bean) - избор с много специално значение за изпълнителката.

Роуз (Rose): Препратка към емблематичното изпълнение на Гага на песента „La Vie En Rose“ във филма „Роди се звезда“ (A Star Is Born).

Препратка към емблематичното изпълнение на Гага на песента „La Vie En Rose“ във филма „Роди се звезда“ (A Star Is Born). Бийн (Bean): Почит към правозащитника Карл Бийн, инспирирал един от най-големите ѝ химни - „Born This Way“.

Дългият и труден път към майчинството

Lady Gaga kept baby news secret from ‘inner circle:’ ‘She has completely secluded herself’ https://t.co/dPaimMhXMk pic.twitter.com/xYc6VPu7PJ — New York Post (@nypost) September 23, 2026

Според близки до двойката, Гага и 42-годишният предприемач Майкъл Полански са опитвали да имат дете от няколко години. Пътят на певицата обаче бе белязан от сериозни физически и емоционални изпитания.

„Стефани (истинското име на Гага) премина през много труден физически път. Имаше моменти на огромна радост и моменти на пълно отчаяние“, разкрива източник пред медиите, визирайки тежките здравословни проблеми на звездата, включително хроничните болки в тазобедрените стави и физическото изтощение от сцената.

Приятелите на певицата обаче не са обидени от пазената тайна. „Това е изключително здравословно за нея - да има своите лични тайни с партньора си. Те са създали невероятен оазис от любов и спокойствие“, споделя близък до звездата.