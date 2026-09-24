Лейди Гага пазила в пълна тайна раждането на дъщеря си дори от най-близките си приятели

Ш оубизнесът остана в шок от новината, че 40-годишната Лейди Гага е станала майка. Оказва се обаче, че изненадата е била също толкова голяма и за нейните най-близки хора. Източници, близки до певицата, разкриват, че почти никой от обкръжението ѝ не е знаел за появата на бебето, съобщава Page Six.
„Почти никой не знаеше“, споделя вътрешен човек, като допълва, че Гага се е „изолирала напълно с бебето“ в Северна Калифорния и в момента се наслаждава на новата си роля.
„Тя просто иска да бъде майка сега. Мисля, че приключи с големите турнета поне за доста дълъг период от време“, казва още вътрешният човек.
Името на бебето с дълбок символизъм
Макар говорителите на звездата да запазват пълно мълчание, медиите разкриха, че бебето е дошло на бял свят на 9 юни чрез сурогатна майка в Лос Анджелис. Момиченцето носи името Роуз Бийн (Rose Bean) - избор с много специално значение за изпълнителката.
- Роуз (Rose): Препратка към емблематичното изпълнение на Гага на песента „La Vie En Rose“ във филма „Роди се звезда“ (A Star Is Born).
- Бийн (Bean): Почит към правозащитника Карл Бийн, инспирирал един от най-големите ѝ химни - „Born This Way“.
Дългият и труден път към майчинството
Lady Gaga kept baby news secret from ‘inner circle:’ ‘She has completely secluded herself’ https://t.co/dPaimMhXMk pic.twitter.com/xYc6VPu7PJ— New York Post (@nypost) September 23, 2026
Според близки до двойката, Гага и 42-годишният предприемач Майкъл Полански са опитвали да имат дете от няколко години. Пътят на певицата обаче бе белязан от сериозни физически и емоционални изпитания.
„Стефани (истинското име на Гага) премина през много труден физически път. Имаше моменти на огромна радост и моменти на пълно отчаяние“, разкрива източник пред медиите, визирайки тежките здравословни проблеми на звездата, включително хроничните болки в тазобедрените стави и физическото изтощение от сцената.
Приятелите на певицата обаче не са обидени от пазената тайна. „Това е изключително здравословно за нея - да има своите лични тайни с партньора си. Те са създали невероятен оазис от любов и спокойствие“, споделя близък до звездата.