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Лейди Гага пазила в пълна тайна раждането на дъщеря си дори от най-близките си приятели

Поп иконата и годеникът ѝ Майкъл Полански се изолираха в Северна Калифорния с новородената си дъщеря, а приятелите ѝ научиха за бебето заедно с медиите

24 септември 2026, 13:34
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Ш оубизнесът остана в шок от новината, че 40-годишната Лейди Гага е станала майка. Оказва се обаче, че изненадата е била също толкова голяма и за нейните най-близки хора. Източници, близки до певицата, разкриват, че почти никой от обкръжението ѝ не е знаел за появата на бебето, съобщава Page Six.

„Почти никой не знаеше“, споделя вътрешен човек, като допълва, че Гага се е „изолирала напълно с бебето“ в Северна Калифорния и в момента се наслаждава на новата си роля.

„Тя просто иска да бъде майка сега. Мисля, че приключи с големите турнета поне за доста дълъг период от време“, казва още вътрешният човек.

Името на бебето с дълбок символизъм

Макар говорителите на звездата да запазват пълно мълчание, медиите разкриха, че бебето е дошло на бял свят на 9 юни чрез сурогатна майка в Лос Анджелис. Момиченцето носи името Роуз Бийн (Rose Bean) - избор с много специално значение за изпълнителката.

  • Роуз (Rose): Препратка към емблематичното изпълнение на Гага на песента „La Vie En Rose“ във филма „Роди се звезда“ (A Star Is Born).
  • Бийн (Bean): Почит към правозащитника Карл Бийн, инспирирал един от най-големите ѝ химни - „Born This Way“.

Дългият и труден път към майчинството

Според близки до двойката, Гага и 42-годишният предприемач Майкъл Полански са опитвали да имат дете от няколко години. Пътят на певицата обаче бе белязан от сериозни физически и емоционални изпитания.

„Стефани (истинското име на Гага) премина през много труден физически път. Имаше моменти на огромна радост и моменти на пълно отчаяние“, разкрива източник пред медиите, визирайки тежките здравословни проблеми на звездата, включително хроничните болки в тазобедрените стави и физическото изтощение от сцената.

Приятелите на певицата обаче не са обидени от пазената тайна. „Това е изключително здравословно за нея - да има своите лични тайни с партньора си. Те са създали невероятен оазис от любов и спокойствие“, споделя близък до звездата.

Източник: Page Six    
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