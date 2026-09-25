Т е водят битки заедно – едните от първия си дъх за живот, а другите – в името на живота. И ако допреди няколко десетилетия тяхната мисията е била обречена на провал, то днес успехът изглежда възможен. В „Темата на NOVA” тази седмица журналистът Виолета Манчева и операторът Мариела Петрова представят разтърсващите истории на недоносени деца, оцелели по чудо, и на лекари, които променят съдби.

Едно на всеки десет бебета се ражда твърде рано, показват официалните цифри. В България това са над 6 000 деца всяка година. За тях животът започва не в прегръдките на майката, а често в кувьоз – сред апарати, монитори и хора, от чиито знания и решения зависи всеки следващ дъх. Само за 50 години страната ни успява да преодолее пълната липса на научно познание и технология за спасяване на недоносени бебета. За да може новородените да бъдат лекувани в съвременни високотехнологични интензивни отделения.

Защо обаче, въпреки напредъка, всекидневната битка за най-малките пациенти продължава и до днес? И какъв е пътят на преждевременно родените бебета, които днес вече са пораснали хора? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Даниел Георгиев.

Гледайте „От първия дъх“ в „Темата на NOVA“ на 26 септември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.