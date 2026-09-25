Шефът на Еврогрупата в София: България в еврозоната е знак, че Европа се обединява

П рисъединяването на България към еврозоната и Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) е ясен пример, че Европа продължава да се обединява на фона на нарастващата глобална фрагментация. Това заяви председателят на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис във видеообръщение към участниците в конференцията „Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в Европейския механизъм за стабилност“, провеждаща се в София.

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Според Пиеракакис членството на страната ни е основен крайъгълен камък в нейния европейски път, който укрепва както националната устойчивост, така и целия Европейски съюз. Той допълни, че всяка стъпка към по-дълбока интеграция повишава способностите на континента да реагира на външни сътресения.

Председателят на Еврогрупата акцентира върху няколко ключови приоритета пред европейската икономика. Той посочи, че устойчивостта сама по себе си не е достатъчна и Европа се нуждае от по-силен растеж, за да гарантира устойчивост на финансите и инвестициите. За тази цел са необходими действия за укрепване на единния пазар, повишаване на производителността, привличане на капитали и създаване на подходящи условия за бизнеса, вместо да се разчита на единични реформи. В допълнение, Пиеракакис изтъкна значителния потенциал в областта на иновациите, който трябва да бъде подкрепен със съвместни инвестиции в сферите на енергетиката, отбраната и новите технологии. Според него финансовата интеграция е от основно значение за конкурентоспособността.

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„Когато светът се разделя, Европа се интегрира“, заяви Кириакос Пиеракакис, като подчерта, че по-силният съюз дава повече възможности на държавите членки да развиват своя потенциал и да осигуряват по-добро бъдеще за гражданите си.