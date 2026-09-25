България

Голям пожар край Монтана, изпепелени са 600 декара

В гасенето са се включили шест противопожарни екипа и общо 20 огнеборци

Василена Василева Василена Василева

25 септември 2026, 14:21
Голям пожар край Монтана, изпепелени са 600 декара
Източник: БТА/Архив

Г олям пожар обхвана около 600 декара горски площи, сухи треви и храсти край село Смирненски в община Брусарци. След продължила цял ден операция огънят е овладян от пожарникари от Монтана и Лом.

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В гасенето в четвъртък са се включили шест противопожарни екипа и общо 20 огнеборци. Работата им е продължила през целия ден. Районът остава под наблюдение и днес, като на място е оставен дежурен екип заради опасността от повторно възпламеняване.

По предварителна информация огънят е засегнал около 200 декара смесена гора. Пожарът там е бил низов - пламъците са преминали основно през растителността по земната повърхност. Други около 400 декара със сухи треви и храсти също са обгорели.

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Това не е бил единственият пожар в област Монтана през изминалото денонощие. Огнеборците са реагирали на още четири сигнала.

Общо 33 декара суха растителност са изгорели край селата Замфир и Сливата в Oбщина Лом, а в Берковица и Лом са горели отпадъци.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков    
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