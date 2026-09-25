България

Полицаи разбиха наркоплантация в Монтанско, иззеха над 132 кг канабис

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, като подчертаха, че това е най-голямото количество канабис, конфискувано в региона от началото на годината

25 септември 2026, 15:33
Полицаи разбиха наркоплантация в Монтанско, иззеха над 132 кг канабис
Източник: БТА

П ри мащабна акция на полицията срещу производството на канабис в Монтанско са открити две нелегални ниви с коноп, от които са иззети общо 132,55 килограма зелена листна маса и съцветия. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, като подчертаха, че това е най-голямото количество канабис, конфискувано в региона от началото на годината.

Унищожиха 833 кг канабис при полицейски акции в Сандански и Петрич

Най-голямата находка е в землището на село Громшин в община Бойчиновци. Там, в близост до коритото на река Огоста, вчера е открита добре поддържана и оборудвана плантация. В нея полицаите намерили 70 стръка конопени растения, които достигали впечатляваща височина до 4,5 метра. Плантацията е била добре оградена и оборудвана с модерна поливна система. От нея са иззети общо 129 килограма листна маса и съцветия. Стопанинът на тази голяма нива в момента се издирва.

Източник: БТА

Друг удар е нанесен в стопанския двор в село Безденица в община Монтана, където са намерени 12 растения коноп. От тях са иззети 3,550 килограма листна маса и съцветия. Полицията бързо е установила стопанина на малката нелегална нива – 24-годишен мъж от същото село.

Освен тези две операции, в Монтана вчера са установени и двама мъже на 23 и 24 години, у които са намерени малки количества екстази и амфетамин.

При акцията са задържани общо трима мъже. Срещу тях са образувани три досъдебни производства и едно бързо производство, които се провеждат под надзора на прокуратурата. Продължават действията по установяване на всички замесени лица.

Източник: Цветомир Цветков/БТА    
Канабис Полицейска акция Монтана Наркотици Коноп Нелегална плантация МВР полицейска акция канабис наркотици нелегална плантация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Пожар в склад за изолационни материали в Бяла, има загинал

Пожар в склад за изолационни материали в Бяла, има загинал

Лорън Санчес привлече всички погледи с рокля с дълбоко деколте на държавната вечеря на Тръмп

Лорън Санчес привлече всички погледи с рокля с дълбоко деколте на държавната вечеря на Тръмп

Окончателно: Депутатите приеха новата формула за минималната заплата

Окончателно: Депутатите приеха новата формула за минималната заплата

От 1 октомври: По 50 евро компенсация за горива за най-уязвимите групи

От 1 октомври: По 50 евро компенсация за горива за най-уязвимите групи

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
ЕС „натиска“ Великобритания да вдигне митата на китайските коли

ЕС „натиска“ Великобритания да вдигне митата на китайските коли

carmarket.bg
<p>Напрежение в ООН: Десетки делегати напуснаха преди речта на Нетаняху</p>
Ексклузивно

Напрежение в ООН: Десетки делегати напуснаха преди речта на Нетаняху

Преди 9 часа
Част от голям столичен квартал остава без топла вода до края на октомври
Ексклузивно

Част от голям столичен квартал остава без топла вода до края на октомври

Преди 9 часа
„Дългите поли правят жените по-добри майки“: Скандално изказване взриви Италия
Ексклузивно

„Дългите поли правят жените по-добри майки“: Скандално изказване взриви Италия

Преди 7 часа
<p>„Отивах за гълъби“: Какво обясни 95-годишния Бърни Екълстоун за оръжието на летището</p>
Ексклузивно

„Отивах за гълъби“: Какво обясни 95-годишния Бърни Екълстоун за оръжието на летището

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Летище "Малпенса" в Милано официално бе преименувано на Силвио Берлускони

Летище "Малпенса" в Милано официално бе преименувано на Силвио Берлускони

Свят Преди 1 минута

Решението, подкрепено от десноцентристкото правителство, влезе в сила след забавяне поради правни възражения от страна на местната власт в Милано

Наталия Ефремова на форум в ООН

Наталия Ефремова пред ООН: Всички държавни политики трябва да се адаптират към демографията

България Преди 30 минути

Социалният министър представи постиженията на България в деинституционализацията и инвестициите в човешкия капитал по време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Кремъл загатна за тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ в ОАЕ

Свят Преди 1 час

Разговорите биха могли да се проведат в ОАЕ на техническо равнище, докато специалният пратеник Кирил Дмитриев вече преговаря в САЩ

Разбиха мащабен канал за мигранти; шестима отиват на съд след 5 години дейност

Разбиха мащабен канал за мигранти; шестима отиват на съд след 5 години дейност

България Преди 1 час

Организацията е действала близо пет години, водена от сириец с бежански статут, ползвайки мрежа за настаняване и транспорт през Сърбия и Румъния

Спуснаха на вода изцяло български ферибот; Радев поиска Варна да стане индустриален център

Спуснаха на вода изцяло български ферибот; Радев поиска Варна да стане индустриален център

България Преди 1 час

Министър-председателят определи проекта като важен не само за региона, но и като пример за възможностите на българската индустрия

F-16

Румъния вдигна изтребители F-16 заради неизвестна въздушна цел край Галац

Свят Преди 2 часа

Тревогата бе обявена през изминалата нощ, но не е регистрирано нарушение на румънското въздушно пространство

Шефът на Еврогрупата в София: България в еврозоната е знак, че Европа се обединява

Шефът на Еврогрупата в София: България в еврозоната е знак, че Европа се обединява

България Преди 2 часа

Кириакос Пиеракакис определи членството на страната като ключов етап, който повишава устойчивостта на икономиката

,

„От първия дъх“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Голям пожар край Монтана, изпепелени са 600 декара

Голям пожар край Монтана, изпепелени са 600 декара

България Преди 2 часа

В гасенето са се включили шест противопожарни екипа и общо 20 огнеборци

ЕК започна пет наказателни процедури срещу България

ЕК започна пет наказателни процедури срещу България

България Преди 2 часа

Те са свързани с правилата срещу прането на пари, наркотиците, ремонта на стоки, промишленото замърсяване и пазара на водород

Йотова и китайският вицепрезидент обсъдиха нови възможности за сътрудничество

Йотова и китайският вицепрезидент обсъдиха нови възможности за сътрудничество

България Преди 2 часа

Сред темите бяха достъпът на български продукти до китайския пазар, директна авиолиния и културният обмен

Риба и пресни зеленчуци: Как Тръмп и Мелания посрещнаха Си Дзинпин в Белия дом

Риба и пресни зеленчуци: Как Тръмп и Мелания посрещнаха Си Дзинпин в Белия дом

Любопитно Преди 3 часа

Първата дама на САЩ лично надзираваше всеки детайл от тържествената вечеря, събрала на една маса китайския лидер и най-влиятелните милиардери от Силициевата долина

Румъния маха таксата за Дунав мост към Русе: Ще направи ли България същото?

Румъния маха таксата за Дунав мост към Русе: Ще направи ли България същото?

Свят Преди 3 часа

Мярката ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони

Велислава Петрова: Външната политика трябва да носи конкретни резултати за България

Велислава Петрова: Външната политика трябва да носи конкретни резултати за България

България Преди 3 часа

Тя проведе разговори с представители на държави от Европа, Северна и Латинска Америка, Черноморския регион, Близкия изток, Азия и Африка

„Аз тебе ще те убия“: Мъж стреля по съсед пред детето му в София

„Аз тебе ще те убия“: Мъж стреля по съсед пред детето му в София

България Преди 3 часа

48-годишният обвиняем го заплашил с убийство, а на мястото на инцидента е присъствало и 7-годишното дете на пострадалия

,

Въпреки проблеми с гумите: Никола Цолов стана пети в Баку и увеличи преднината си във Формула 2

Любопитно Преди 3 часа

Българският пилот стартира от полпозишън и води в първите обиколки, но загуби темпо заради сцеплението. Въпреки това взе нови 4 точки за генералното класиране

Всичко от днес

От мрежата

Малтийска болонка или Бишон Фризе: Каква е разликата и кое куче да изберете?

dogsandcats.bg

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
1

Започва Лигата на нациите 2026/27: Какво предстои в турнира

sinoptik.bg
1

Как животните в Китай празнуват Есенната луна

sinoptik.bg

Тейлър Суифт и „Кливланд“: Една песен за любовта, която заглушава целия шум

Edna.bg

Любов и 25 години разлика: Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс празнуват рожден ден

Edna.bg

Чужденец почина при пожар в стопанския двор в Бяла, обявиха бедствено положение (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Пропан-бутанът и природният газ - без акциз от 1 октомври

Nova.bg