Полицаи разбиха наркоплантация в Монтанско, иззеха над 132 кг канабис

П ри мащабна акция на полицията срещу производството на канабис в Монтанско са открити две нелегални ниви с коноп, от които са иззети общо 132,55 килограма зелена листна маса и съцветия. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, като подчертаха, че това е най-голямото количество канабис, конфискувано в региона от началото на годината.

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Най-голямата находка е в землището на село Громшин в община Бойчиновци. Там, в близост до коритото на река Огоста, вчера е открита добре поддържана и оборудвана плантация. В нея полицаите намерили 70 стръка конопени растения, които достигали впечатляваща височина до 4,5 метра. Плантацията е била добре оградена и оборудвана с модерна поливна система. От нея са иззети общо 129 килограма листна маса и съцветия. Стопанинът на тази голяма нива в момента се издирва.

Източник: БТА

Друг удар е нанесен в стопанския двор в село Безденица в община Монтана, където са намерени 12 растения коноп. От тях са иззети 3,550 килограма листна маса и съцветия. Полицията бързо е установила стопанина на малката нелегална нива – 24-годишен мъж от същото село.

Освен тези две операции, в Монтана вчера са установени и двама мъже на 23 и 24 години, у които са намерени малки количества екстази и амфетамин.

При акцията са задържани общо трима мъже. Срещу тях са образувани три досъдебни производства и едно бързо производство, които се провеждат под надзора на прокуратурата. Продължават действията по установяване на всички замесени лица.