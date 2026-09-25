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Лорън Санчес привлече всички погледи с рокля с дълбоко деколте на държавната вечеря на Тръмп

Съпругата на Джеф Безос зашемети гостите на държавната вечеря на Доналд Тръмп с провокативна черна рокля. Лорън Санчес привлече погледите на технологичните гиганти и китайската делегация в Белия дом

25 септември 2026, 17:03
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Л орън Санчес направи бляскаво появяване в черна рокля с дълбоко деколте, докато се присъединяваше към съпруга си Джеф Безос на държавната вечеря, организирана от президента Доналд Тръмп в Белия дом на 24 септември.

Двойката пристигна, хваната за ръка, за празненството във Вашингтон в чест на президента на Китай Си Цзинпин и съпругата му Пън Лиюан, като Лорън бе заложила на модел с паднали рамене и искрящо колие с висулка.

Роклята на Лорън се отличаваше с дълбоко V-образно деколте, рамкирано от сгъната тъкан, с ленти, обгръщащи горната част на ръцете ѝ. Набирането в областта на талията подчертаваше вталения силует.

Лорън завърши визията си с правоъгълен черен клъч, позволявайки на впечатляващото колие да заеме централно място на фона на отвореното деколте. Дългата ѝ кестенява коса падаше на свободни къдрици върху раменете ѝ, докато нежно подчертаните очи и розовото червило завършваха визията.

Лорън Санчес открадна вниманието на вечерята с крал Чарлз III

Джеф се съобрази с дрескода в черен смокинг с бяла риза и черна папийонка, като добави слънчеви очила, докато двамата се отправяха към събитието.

В същността на държавната вечеря на президент Тръмп

Вечерта събра политически фигури и бизнес лидери, като списъкът с гости включваше няколко прочути имена от технологичната индустрия.

Сред присъстващите бяха главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, шефът на Nvidia Дженсън Хуанг, Сундар Пичай от Google и Сатя Надела от Microsoft.

Менюто също отразяваше повода. Офисът на първата дама Мелания Тръмп описа ястията как съчетават американски съставки с китайски влияния, като сред специалитетите, приготвени за гостите, имаше лаврак.

Лорън и Джеф преди това присъстваха и на държавната вечеря в Белия дом за крал Чарлз III и кралица Камила през април. При онзи случай онази също бе избрала черна рокля с паднали рамене, комбинирана с колие на Lorraine Schwartz с колумбийски смарагди.

Подходът на Лорън Санчес към модата

Лорън е говорила открито за жените и културните влияния зад нейния гардероб.

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

„Обичам модата и обичам латиноамериканската култура“, казва тя пред главната редакторка на Elle Нина Гарсия в интервю от септември 2024 г.

„Обличам се много по латиноамерикански. Сетете се за София Вергара. Сетете се за Салма Хайек“, каза тя.

Тя също така обяснява, че за нея е важно да се облича автентично, дори когато изборът ѝ разделя мненията.

Този интерес към модата я отведе и на тазгодишната Met Gala, където носеше рокля на Schiaparelli, вдъхновена от картината „Мадам X“ на Джон Сингър Сарджънт.

„Искрено вярвам, че модата е изкуство“, каза тя пред Vogue през май. Работейки с дизайнера Даниел Роузбери и стилиста Лоу Роуч, тя е искала силует, който да подчертава талията ѝ.

Що се отнася до красотата, тя споделя, че се доверява на своя екип за грим, коса и маникюр да внесат свои собствени идеи за събитието.

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Фитнес рутината ѝ с Джеф Безос

Далеч от официалните събития, Лорън описва тренировките като редовна част от брачния си живот.

„Някои хора медитират, аз тренирам“, каза тя пред Vogue преди сватбата им през юни 2025 г., обяснявайки, че тя и Джеф обикновено пият кафе и разговарят, преди да се отправят към фитнеса.

Лорън Санчес отпразнува първия си рожден ден като г-жа Безос с бляскаво парти

Тя сподели, че е запазила обичайните си тренировки преди сватбата, вместо да спазва конкретна диета, въпреки че временно е избягвала алкохола и е намалила солта. Ентусиазмът ѝ към храната е останал непроменен: „Храната е толкова голяма част от живота. Аз съм латиноамериканка!“.

Блясък, милиардери и висша мода на държавната вечеря за Си Цзинпин в Белия дом
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Източник: hellomagazine    
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