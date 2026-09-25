Лорън Санчес привлече всички погледи с рокля с дълбоко деколте на държавната вечеря на Тръмп

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Л орън Санчес направи бляскаво появяване в черна рокля с дълбоко деколте, докато се присъединяваше към съпруга си Джеф Безос на държавната вечеря, организирана от президента Доналд Тръмп в Белия дом на 24 септември.

Двойката пристигна, хваната за ръка, за празненството във Вашингтон в чест на президента на Китай Си Цзинпин и съпругата му Пън Лиюан, като Лорън бе заложила на модел с паднали рамене и искрящо колие с висулка.

Lauren Sanchez Bezos and Jeff Bezos arrive for the Xi Jinping state dinner at the White House pic.twitter.com/cUINkjnTFq — Danny Kemp (@dannyctkemp) September 24, 2026

Роклята на Лорън се отличаваше с дълбоко V-образно деколте, рамкирано от сгъната тъкан, с ленти, обгръщащи горната част на ръцете ѝ. Набирането в областта на талията подчертаваше вталения силует.

Лорън завърши визията си с правоъгълен черен клъч, позволявайки на впечатляващото колие да заеме централно място на фона на отвореното деколте. Дългата ѝ кестенява коса падаше на свободни къдрици върху раменете ѝ, докато нежно подчертаните очи и розовото червило завършваха визията.

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Джеф се съобрази с дрескода в черен смокинг с бяла риза и черна папийонка, като добави слънчеви очила, докато двамата се отправяха към събитието.

В същността на държавната вечеря на президент Тръмп

Вечерта събра политически фигури и бизнес лидери, като списъкът с гости включваше няколко прочути имена от технологичната индустрия.

Сред присъстващите бяха главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, шефът на Nvidia Дженсън Хуанг, Сундар Пичай от Google и Сатя Надела от Microsoft.

Менюто също отразяваше повода. Офисът на първата дама Мелания Тръмп описа ястията как съчетават американски съставки с китайски влияния, като сред специалитетите, приготвени за гостите, имаше лаврак.

Lauren Sanchez puts on eye-popping display as she joins husband Jeff Bezos at state dinner with Xi Jinping https://t.co/ubWOr68kyX — Daily Mail (@DailyMail) September 25, 2026

Лорън и Джеф преди това присъстваха и на държавната вечеря в Белия дом за крал Чарлз III и кралица Камила през април. При онзи случай онази също бе избрала черна рокля с паднали рамене, комбинирана с колие на Lorraine Schwartz с колумбийски смарагди.

Подходът на Лорън Санчес към модата

Лорън е говорила открито за жените и културните влияния зад нейния гардероб.

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

„Обичам модата и обичам латиноамериканската култура“, казва тя пред главната редакторка на Elle Нина Гарсия в интервю от септември 2024 г.

„Обличам се много по латиноамерикански. Сетете се за София Вергара. Сетете се за Салма Хайек“, каза тя.

Тя също така обяснява, че за нея е важно да се облича автентично, дори когато изборът ѝ разделя мненията.

Amerika Birleşik Devleti Başkanı Trump ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi konuşmaları Türkçe altyazılı ve tüm davetliler listesini posta bıraktım. Böyle bir şey paylaşmamdaki asıl sebep bu davette gelecekte ve günümüzde kimlerin söz hakkı sahibi olduğunu, hangi sektör ve… pic.twitter.com/NP5Up4QUop — 3DLeo (@3DLEO_) September 25, 2026

Този интерес към модата я отведе и на тазгодишната Met Gala, където носеше рокля на Schiaparelli, вдъхновена от картината „Мадам X“ на Джон Сингър Сарджънт.

„Искрено вярвам, че модата е изкуство“, каза тя пред Vogue през май. Работейки с дизайнера Даниел Роузбери и стилиста Лоу Роуч, тя е искала силует, който да подчертава талията ѝ.

Що се отнася до красотата, тя споделя, че се доверява на своя екип за грим, коса и маникюр да внесат свои собствени идеи за събитието.

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Фитнес рутината ѝ с Джеф Безос

Далеч от официалните събития, Лорън описва тренировките като редовна част от брачния си живот.

„Някои хора медитират, аз тренирам“, каза тя пред Vogue преди сватбата им през юни 2025 г., обяснявайки, че тя и Джеф обикновено пият кафе и разговарят, преди да се отправят към фитнеса.

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Тя сподели, че е запазила обичайните си тренировки преди сватбата, вместо да спазва конкретна диета, въпреки че временно е избягвала алкохола и е намалила солта. Ентусиазмът ѝ към храната е останал непроменен: „Храната е толкова голяма част от живота. Аз съм латиноамериканка!“.