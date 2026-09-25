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Зеленски след удара по жилищна сграда в Киев: Това е брутална атака без военна логика

При нападението с дрон загина 14-годишно момче, а украинският президент отправи спешен призив за запълване на недостига от 27 милиарда долара във военния бюджет

Стела Христова Стела Христова

25 септември 2026, 16:07
Зеленски след удара по жилищна сграда в Киев: Това е брутална атака без военна логика
Източник: Getty Images

У краинският президент Володимир Зеленски определи в публикация в Телеграм днешната руска атака срещу многоетажна сграда в Киев като брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика, предаде агенция Укринформ.

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"Тази сутрин руснаците нанесоха удар с дрон по жилищна сграда в Киев. Трагично е, че при удара загина 14-годишно момче. Изказвам съболезнования на семейството и близките му. Още седем души бяха ранени. Пожарът на мястото е потушен, а спасителните екипи продължават да се справят с последствията. Това е абсолютно брутален и отвратителен удар, лишен от всякаква военна логика“, заяви украинският държавен глава.

Зеленски отбеляза, че от сутринта в различни области се наблюдава почти постоянна заплаха от атаки.

"Общо осем области бяха подложени на атаки от началото на деня. Един човек загина в Одеса при двойна атака срещу пощенски обект. В Запорожие беше поразена клиника, докато вътре имаше хора. Има ранени в Сумска и Николаевска област", каза той.

Зеленски заяви още, че Украйна спешно трябва да запълни дефицит от 27 млрд. долара във военното финансиране, в противен случай в началото на следващата година ще започне да изчерпва запасите си от дронове и ракети, посочва Ройтерс.

"Около една трета, а може би дори малко повече, от тези средства са необходими за дронове през януари, февруари и март. Ако не ги поръчаме и не ги платим през октомври и ноември, през януари и февруари ще се сблъскаме със сериозни предизвикателства“, каза днес на пресконференция Зеленски.

Той призова Европейската комисия да ускори отпускането на втория транш от заема в размер на 90 млрд. евро (102 млрд. долара), за да помогне за финансирането на тези покупки на оръжия.

Украйна е ударила през последното денонощие две руски рафинерии в Башкортостан и Самарска област, както и едно предприятие от отбранителната индустрия в Уляновск, каза Зеленски.

Той добави, че Украйна е нанесла също така удари по неуточнен брой цели в Черно море.

Редактор: Стела Христова
Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
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