Свят

Румъния вдигна изтребители F-16 заради неизвестна въздушна цел край Галац

Тревогата бе обявена през изминалата нощ, но не е регистрирано нарушение на румънското въздушно пространство

25 септември 2026, 14:56
Румъния вдигна изтребители F-16 заради неизвестна въздушна цел край Галац
F-16   
Източник: IStock

В ъздушна цел е била засечена през изминалата нощ на около 20 километра източно от румънския град Галац, съобщи Министерството на националната отбрана на страната на официалната си страница във Фейсбук.

В отговор на потенциалната заплаха два изтребителя F-16 от румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисия по охрана на въздушното пространство (Air Policing), са излетели от 86-а авиобаза „Борча“, за да следят ситуацията отблизо.

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В 03:27 ч. местно и българско време жителите от източната част на окръг Галац и северната част на окръг Тулча са получили предупредително известие на телефоните си чрез националната система за извънредни ситуации Ro-Alert. Въздушната тревога е отменена малко по-късно, в 04:14 ч., след като е потвърдено, че не е извършено навлизане на чужди обекти в румънското суверенно въздушно пространство.

Източник: Мартина Ганчева/БТА    
Въздушна цел Румъния Галац F-16 Въздушно пространство Air Policing Въздушна тревога Ro-Alert
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