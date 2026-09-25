Румъния вдигна изтребители F-16 заради неизвестна въздушна цел край Галац

В ъздушна цел е била засечена през изминалата нощ на около 20 километра източно от румънския град Галац, съобщи Министерството на националната отбрана на страната на официалната си страница във Фейсбук.

В отговор на потенциалната заплаха два изтребителя F-16 от румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисия по охрана на въздушното пространство (Air Policing), са излетели от 86-а авиобаза „Борча“, за да следят ситуацията отблизо.

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В 03:27 ч. местно и българско време жителите от източната част на окръг Галац и северната част на окръг Тулча са получили предупредително известие на телефоните си чрез националната система за извънредни ситуации Ro-Alert. Въздушната тревога е отменена малко по-късно, в 04:14 ч., след като е потвърдено, че не е извършено навлизане на чужди обекти в румънското суверенно въздушно пространство.