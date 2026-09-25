Проблеми на летището: Конфискуваха пушка от багажа на 95-годишния Бърни Екълстоун в Португалия

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Култовият бивш управляващ директор на Формула 1 Бърни Екълстоун отново влезе в новините на 95-годишна възраст. Бизнесменът бе спрян от полицията в Португалия, а от багажа му бе конфискувано огнестрелно оръжие.

Екълстоун, който в продължение на близо 40 години дирижираше събитията в най-престижния автомобилен шампионат, се появи на летището в Кашкаеш след полет с частния си самолет от Швейцария. По пътя към изхода той бе прихванат и разпитан от полицията.

„Попитах ги: „Какво мога да направя за вас?“, разказа пред английските медии все още жизненият Бърни.

„Те ми казаха, че не им харесва факта, че нося пушка със себе си, а аз просто отивах да стрелям по гълъби с приятели“, разкри той.

Интересното е, че Екълстоун изрази недоумение от действията на властите, тъй като преминал без никакви проблеми през летищата в Лондон и Швейцария. В Португалия обаче той бе разпитван близо час от полицията и митническите служители, а пушката бе конфискувана поради липса на необходимите документи за внос.