„Дългите поли правят жените по-добри майки“: Скандално изказване взриви Италия

П олитически скандал разтърси Италия, след като десен кмет на малък град заяви в интервю, че носенето на дълги поли прави жените „по-добри съпруги и майки“. Изказването бързо се разпространи в медиите и социалните мрежи, предизвиквайки вълна от гняв сред феминистки организации, опозиционни политици и граждани, които го обвиниха в средновековен сексизъм, The Telegraph.

„Връщане към традиционните роли“

Градоначалникът направи спорните си коментари по време на дискусия, посветена на демографската криза в Италия и спадащите нива на раждаемост. Според него модерното общество е загубило връзка с женствеността и семейните ценности.

Italy's Deputy PM forced to apologise over claim ‘wearing longer skirts makes women better mothers’https://t.co/5zV4AZGhnA — LBC (@LBC) September 24, 2026

„Когато една жена носи дълга пола, тя изразява своята елегантност, достойнство и естествен майчин инстинкт. Дрехите променят поведението - носенето на дълги поли подсъзнателно подготвя жената за нейната най-свята роля: да бъде съпруга и майка“, заяви кметът, допълвайки, че съвременните модни трендове лишават жените от тяхната традиционна роля в дома.

Вълна от протести и реакция в мрежата

Думите му предизвикаха незабавна и остра реакция в цялата страна:

Политическа опозиция: Представители на лявоцентристките партии определиха думите му като „абсурдни“ и „обида към всички италиански жени“, като призоваха за незабавната му оставка.

Феминистки организации: Граждански движения организираха символични протести, призовавайки жените да се снимат с къси панталони или миниполи пред общината под хаштагове в защита на личната свобода.

Граждански движения организираха символични протести, призовавайки жените да се снимат с къси панталони или миниполи пред общината под хаштагове в защита на личната свобода. Социалните мрежи: Хиляди потребители се подиграха на теорията, че качеството на родителските грижи се определя от дължината на плата.

Демографският дебат в Италия

Antonio Tajani, who is also foreign minister, has told women they will make better mothers if they wear longer skirts, prompting a furious backlash.



🔗:https://t.co/SdO7Amc32q pic.twitter.com/lHJ4COhWPE — The Telegraph (@Telegraph) September 24, 2026

Коментарът идва на фона на все по-напрегнати дебати в Италия относно рекордно ниската раждаемост в страната. Докато консервативните политици често призовават за „връщане към традиционното семейство“, експертите по демография и икономика категорично подчертават, че истинските причини за кризата са ниските заплати, липсата на детски градини и трудното съвместяване на кариерата с майчинството.

Въпреки огромния натиск и исканията за извинение, кметът отказа да оттегли думите си, заявявайки, че просто е изразил „личното си виждане за естествения ред в обществото“.