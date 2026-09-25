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„Дългите поли правят жените по-добри майки“: Скандално изказване взриви Италия

Изказване на италиански кмет за демографската криза предизвика полическо земетресение. Според него дългите поли правят жените „по-добри съпруги и майки“, което отпочна вълна от протести в цялата страна

25 септември 2026, 09:39
„Дългите поли правят жените по-добри майки“: Скандално изказване взриви Италия
Източник: iStock

П олитически скандал разтърси Италия, след като десен кмет на малък град заяви в интервю, че носенето на дълги поли прави жените „по-добри съпруги и майки“. Изказването бързо се разпространи в медиите и социалните мрежи, предизвиквайки вълна от гняв сред феминистки организации, опозиционни политици и граждани, които го обвиниха в средновековен сексизъм, The Telegraph.

„Връщане към традиционните роли“

Градоначалникът направи спорните си коментари по време на дискусия, посветена на демографската криза в Италия и спадащите нива на раждаемост. Според него модерното общество е загубило връзка с женствеността и семейните ценности.

„Когато една жена носи дълга пола, тя изразява своята елегантност, достойнство и естествен майчин инстинкт. Дрехите променят поведението - носенето на дълги поли подсъзнателно подготвя жената за нейната най-свята роля: да бъде съпруга и майка“, заяви кметът, допълвайки, че съвременните модни трендове лишават жените от тяхната традиционна роля в дома.

Вълна от протести и реакция в мрежата

Думите му предизвикаха незабавна и остра реакция в цялата страна:

Политическа опозиция: Представители на лявоцентристките партии определиха думите му като „абсурдни“ и „обида към всички италиански жени“, като призоваха за незабавната му оставка.

  • Феминистки организации: Граждански движения организираха символични протести, призовавайки жените да се снимат с къси панталони или миниполи пред общината под хаштагове в защита на личната свобода.
  • Социалните мрежи: Хиляди потребители се подиграха на теорията, че качеството на родителските грижи се определя от дължината на плата.

Демографският дебат в Италия

Коментарът идва на фона на все по-напрегнати дебати в Италия относно рекордно ниската раждаемост в страната. Докато консервативните политици често призовават за „връщане към традиционното семейство“, експертите по демография и икономика категорично подчертават, че истинските причини за кризата са ниските заплати, липсата на детски градини и трудното съвместяване на кариерата с майчинството.

Въпреки огромния натиск и исканията за извинение, кметът отказа да оттегли думите си, заявявайки, че просто е изразил „личното си виждане за естествения ред в обществото“.

Източник: The Telegraph    
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