Любопитно

Риба и пресни зеленчуци: Как Тръмп и Мелания посрещнаха Си Дзинпин в Белия дом

Първата дама на САЩ лично надзираваше всеки детайл от тържествената вечеря, събрала на една маса китайския лидер и най-влиятелните милиардери от Силициевата долина

25 септември 2026, 14:01
Лорън Санчес привлече всички погледи с рокля с дълбоко деколте на държавната вечеря на Тръмп

Лорън Санчес привлече всички погледи с рокля с дълбоко деколте на държавната вечеря на Тръмп
Проблеми на летището: Конфискуваха пушка от багажа на 95-годишния Бърни Екълстоун в Португалия

Проблеми на летището: Конфискуваха пушка от багажа на 95-годишния Бърни Екълстоун в Португалия
Лейди Гага пазила в пълна тайна раждането на дъщеря си дори от най-близките си приятели

Лейди Гага пазила в пълна тайна раждането на дъщеря си дори от най-близките си приятели
По-големи облекчения за семействата: Връщат до 600 евро за разходи за деца

По-големи облекчения за семействата: Връщат до 600 евро за разходи за деца
Рахийм Стърлинг се призна за виновен за опасна катастрофа с Ламборгини и притежание на райски газ

Рахийм Стърлинг се призна за виновен за опасна катастрофа с Ламборгини и притежание на райски газ
Нов етап във връзката: Ламин Ямал и Инес Гарсия осиновиха две кученца

Нов етап във връзката: Ламин Ямал и Инес Гарсия осиновиха две кученца
София Кузева-Чернева: Баща ми ме предупреждаваше, а два месеца по-късно това се случи

София Кузева-Чернева: Баща ми ме предупреждаваше, а два месеца по-късно това се случи
Лени Кравиц вече е Кен: Barbie създаде кукла по негов образ

Лени Кравиц вече е Кен: Barbie създаде кукла по негов образ

П ресни зеленчуци, морски дарове и символични жестове на приятелство бяха основното меню за официалната държавна вечеря в Белия дом, дадена от американския президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп в чест на китайския лидер Си Дзинпин и първата дама Пън Лиюан, съобщава The Post.

Тържествената вечеря с тристепенно меню се състоя в Източното крило на Белия дом, а концепцията за кулинарното изживяване бе определена от кабинета на първата дама като „американски съставки със фино китайско влияние“.

Исторически тост за добре дошли

Специалният акцент в началото на вечерта бе тостът с американското пенливо вино Schramsberg ‘Blanc De Noir’. Изборът далеч не е случаен - с абсолютно същото вино е вдигнат историческият „Тост за мир“ между президента Ричард Никсън и премиера Чоу Енлай в Пекин през 1972 г., поставил началото на новата ера в отношенията между двете суперсили.

Самата вечеря бе съобразена с изтънчения и здравословен вкус на Мелания Тръмп, която лично е надзиравала всеки детайл от подготовката:

  • Предястие: Велуте от жълта тиква с фрикасе от диви гъби, хрупкава панчета и капки масло от пресен лук.
  • Основно ястие: Лаврак с кора от сусам, сервиран с задушен бебешки бок чой, печен патладжан и зелен сос.
  • Десерт: Ванилов крем с пълнеж от конфи от вишни върху орехов франджипан, гарниран със сладолед с домашен мед от градините на Белия дом.

За разлика от традиционните предпочитания на самия Доналд Тръмп към червеното месо и богатите класически салати, менюто на вечерта отрази стремежа към по-лека и съвременна гастрономия.

Блясък, милиардери и висша мода на държавната вечеря за Си Цзинпин в Белия дом
35 снимки
мелания тръмп си цзинпин белия дом вечеря
си вечеря техномилионери тръмп
си вечеря техномилионери тръмп
си вечеря техномилионери тръмп

Елитът на Силициевата долина на една маса

Освен с кулинарни изкушения и празнична декорация с червени цветя и исторически сервизи от ерата на Рейгън, вечерта се открои и с впечатляващ списък от гости.

Сред присъстващите в залата бяха най-влиятелните технологични и бизнес лидери в света - основателят на Tesla и SpaceX Илон Мъск, шефът на OpenAI Сам Олтман, изпълнителният директор на NVIDIA Дженсън Хуанг, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, Сундар Пичай от Google, Джеф Безос и шефът на Citigroup Джейн Фрейзър.

Тръмп посрещна Си Дзинпин в Белия дом (СНИМКИ)
10 снимки
Тръмп Си Дзинпин
Тръмп Си Дзинпин
Тръмп Си Дзинпин
Тръмп Си Дзинпин

Музикалната програма за вечерта бе поверена на известния тенор Кристофър Макио, а срещата бе определяна от анализатори като една от най-важните дипломатически прояви на годината.

Източник: The Post    
държавна вечеря Белия дом Доналд Тръмп Си Дзинпин Дипломация САЩ-Китай Гурме меню Мелания Тръмп Силициева долина Тост за мир
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Пожар в склад за изолационни материали в Бяла, има загинал

Пожар в склад за изолационни материали в Бяла, има загинал

Лорън Санчес привлече всички погледи с рокля с дълбоко деколте на държавната вечеря на Тръмп

Лорън Санчес привлече всички погледи с рокля с дълбоко деколте на държавната вечеря на Тръмп

Окончателно: Депутатите приеха новата формула за минималната заплата

Окончателно: Депутатите приеха новата формула за минималната заплата

От 1 октомври: По 50 евро компенсация за горива за най-уязвимите групи

От 1 октомври: По 50 евро компенсация за горива за най-уязвимите групи

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
ЕС „натиска“ Великобритания да вдигне митата на китайските коли

ЕС „натиска“ Великобритания да вдигне митата на китайските коли

carmarket.bg
<p>Напрежение в ООН: Десетки делегати напуснаха преди речта на Нетаняху</p>
Ексклузивно

Напрежение в ООН: Десетки делегати напуснаха преди речта на Нетаняху

Преди 9 часа
Част от голям столичен квартал остава без топла вода до края на октомври
Ексклузивно

Част от голям столичен квартал остава без топла вода до края на октомври

Преди 9 часа
„Дългите поли правят жените по-добри майки“: Скандално изказване взриви Италия
Ексклузивно

„Дългите поли правят жените по-добри майки“: Скандално изказване взриви Италия

Преди 7 часа
<p>„Отивах за гълъби“: Какво обясни 95-годишния Бърни Екълстоун за оръжието на летището</p>
Ексклузивно

„Отивах за гълъби“: Какво обясни 95-годишния Бърни Екълстоун за оръжието на летището

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Наталия Ефремова на форум в ООН

Наталия Ефремова пред ООН: Всички държавни политики трябва да се адаптират към демографията

България Преди 31 минути

Социалният министър представи постиженията на България в деинституционализацията и инвестициите в човешкия капитал по време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

Министърът на външните работи на Ирак Фуад Хюсеин подписа меморандум за разбирателство с българския външен министър Велислава Петрова

Дипломатически пробив: България и Ирак подписаха меморандум за сътрудничество

България Преди 52 минути

Министърът на външните работи на Ирак обяви решението за назначаване на иракски посланик в София

Полицаи разбиха наркоплантация в Монтанско, иззеха над 132 кг канабис

Полицаи разбиха наркоплантация в Монтанско, иззеха над 132 кг канабис

България Преди 1 час

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, като подчертаха, че това е най-голямото количество канабис, конфискувано в региона от началото на годината

Разбиха мащабен канал за мигранти; шестима отиват на съд след 5 години дейност

Разбиха мащабен канал за мигранти; шестима отиват на съд след 5 години дейност

България Преди 1 час

Организацията е действала близо пет години, водена от сириец с бежански статут, ползвайки мрежа за настаняване и транспорт през Сърбия и Румъния

F-16

Румъния вдигна изтребители F-16 заради неизвестна въздушна цел край Галац

Свят Преди 2 часа

Тревогата бе обявена през изминалата нощ, но не е регистрирано нарушение на румънското въздушно пространство

Шефът на Еврогрупата в София: България в еврозоната е знак, че Европа се обединява

Шефът на Еврогрупата в София: България в еврозоната е знак, че Европа се обединява

България Преди 2 часа

Кириакос Пиеракакис определи членството на страната като ключов етап, който повишава устойчивостта на икономиката

,

„От първия дъх“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Голям пожар край Монтана, изпепелени са 600 декара

Голям пожар край Монтана, изпепелени са 600 декара

България Преди 2 часа

В гасенето са се включили шест противопожарни екипа и общо 20 огнеборци

ЕК започна пет наказателни процедури срещу България

ЕК започна пет наказателни процедури срещу България

България Преди 2 часа

Те са свързани с правилата срещу прането на пари, наркотиците, ремонта на стоки, промишленото замърсяване и пазара на водород

Йотова и китайският вицепрезидент обсъдиха нови възможности за сътрудничество

Йотова и китайският вицепрезидент обсъдиха нови възможности за сътрудничество

България Преди 3 часа

Сред темите бяха достъпът на български продукти до китайския пазар, директна авиолиния и културният обмен

Румъния маха таксата за Дунав мост към Русе: Ще направи ли България същото?

Румъния маха таксата за Дунав мост към Русе: Ще направи ли България същото?

Свят Преди 3 часа

Мярката ще сложи край на дългите опашки от автомобили и камиони

Велислава Петрова: Външната политика трябва да носи конкретни резултати за България

Велислава Петрова: Външната политика трябва да носи конкретни резултати за България

България Преди 3 часа

Тя проведе разговори с представители на държави от Европа, Северна и Латинска Америка, Черноморския регион, Близкия изток, Азия и Африка

„Аз тебе ще те убия“: Мъж стреля по съсед пред детето му в София

„Аз тебе ще те убия“: Мъж стреля по съсед пред детето му в София

България Преди 3 часа

48-годишният обвиняем го заплашил с убийство, а на мястото на инцидента е присъствало и 7-годишното дете на пострадалия

,

Въпреки проблеми с гумите: Никола Цолов стана пети в Баку и увеличи преднината си във Формула 2

Любопитно Преди 3 часа

Българският пилот стартира от полпозишън и води в първите обиколки, но загуби темпо заради сцеплението. Въпреки това взе нови 4 точки за генералното класиране

<p>Представители на МВФ идват на посещение у нас</p>

Представители на Международния валутен фонд идват на посещение у нас

България Преди 3 часа

Основна тема на разговорите ще бъдат текущите икономически и финансови развития в страната

Пожар избухна на ферибот край Миконос

Пожар избухна на ферибот край Миконос

Свят Преди 3 часа

На борда е имало 28 членове на екипажа и един пътник, всички са евакуирани, няма пострадали

Всичко от днес

От мрежата

Малтийска болонка или Бишон Фризе: Каква е разликата и кое куче да изберете?

dogsandcats.bg

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
1

Започва Лигата на нациите 2026/27: Какво предстои в турнира

sinoptik.bg
1

Как животните в Китай празнуват Есенната луна

sinoptik.bg

Тейлър Суифт и „Кливланд“: Една песен за любовта, която заглушава целия шум

Edna.bg

Любов и 25 години разлика: Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс празнуват рожден ден

Edna.bg

Чужденец почина при пожар в стопанския двор в Бяла, обявиха бедствено положение (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Пропан-бутанът и природният газ - без акциз от 1 октомври

Nova.bg