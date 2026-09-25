Риба и пресни зеленчуци: Как Тръмп и Мелания посрещнаха Си Дзинпин в Белия дом

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Лорън Санчес привлече всички погледи с рокля с дълбоко деколте на държавната вечеря на Тръмп

П ресни зеленчуци, морски дарове и символични жестове на приятелство бяха основното меню за официалната държавна вечеря в Белия дом, дадена от американския президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп в чест на китайския лидер Си Дзинпин и първата дама Пън Лиюан, съобщава The Post.

Тържествената вечеря с тристепенно меню се състоя в Източното крило на Белия дом, а концепцията за кулинарното изживяване бе определена от кабинета на първата дама като „американски съставки със фино китайско влияние“.

Исторически тост за добре дошли

Специалният акцент в началото на вечерта бе тостът с американското пенливо вино Schramsberg ‘Blanc De Noir’. Изборът далеч не е случаен - с абсолютно същото вино е вдигнат историческият „Тост за мир“ между президента Ричард Никсън и премиера Чоу Енлай в Пекин през 1972 г., поставил началото на новата ера в отношенията между двете суперсили.

Here's the menu for the Trump-Xi state dinner at White House https://t.co/dNBBYX0OY0 pic.twitter.com/93SXqCny0p — New York Post (@nypost) September 24, 2026

Самата вечеря бе съобразена с изтънчения и здравословен вкус на Мелания Тръмп, която лично е надзиравала всеки детайл от подготовката:

Предястие: Велуте от жълта тиква с фрикасе от диви гъби, хрупкава панчета и капки масло от пресен лук.

Велуте от жълта тиква с фрикасе от диви гъби, хрупкава панчета и капки масло от пресен лук. Основно ястие: Лаврак с кора от сусам, сервиран с задушен бебешки бок чой, печен патладжан и зелен сос.

Лаврак с кора от сусам, сервиран с задушен бебешки бок чой, печен патладжан и зелен сос. Десерт: Ванилов крем с пълнеж от конфи от вишни върху орехов франджипан, гарниран със сладолед с домашен мед от градините на Белия дом.

За разлика от традиционните предпочитания на самия Доналд Тръмп към червеното месо и богатите класически салати, менюто на вечерта отрази стремежа към по-лека и съвременна гастрономия.

Елитът на Силициевата долина на една маса

Освен с кулинарни изкушения и празнична декорация с червени цветя и исторически сервизи от ерата на Рейгън, вечерта се открои и с впечатляващ списък от гости.

Сред присъстващите в залата бяха най-влиятелните технологични и бизнес лидери в света - основателят на Tesla и SpaceX Илон Мъск, шефът на OpenAI Сам Олтман, изпълнителният директор на NVIDIA Дженсън Хуанг, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук, Сундар Пичай от Google, Джеф Безос и шефът на Citigroup Джейн Фрейзър.

Музикалната програма за вечерта бе поверена на известния тенор Кристофър Макио, а срещата бе определяна от анализатори като една от най-важните дипломатически прояви на годината.