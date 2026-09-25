След скандала с „Алфа метал“: Изтеклата информация за руснаците у нас - дело на шпионин

Х ора от Русия са стреляли на полигона край Габрово, но това се е случило през 2019 г. преди пандемията от COVID-19. Данните за преминалите курсисти са били изнесени от чуждестранен гражданин, който най-вероятно е извършвал разузнавателна дейност. Това заяви експертът по национална сигурност и преподавател в УНИБИТ доц. д-р Христо Тутунаров в интервю за „Телеграфно подкастът“.

Основната теза на експерта е, че руските граждани са били съвсем малка част от преминалите през съоръжението международни групи, а цялата информация за тях е била надлежно подавана към българските служби за сигурност.

Източник: Телеграфно подкастът

Чуждестранна следа в изтичането на информация

Според Христо Тутунаров, който е работил с фирмата „Алфа метал“, стопанисваща полигона край Габрово, сигналът за руското присъствие произлиза от австралийски гражданин. Чужденецът се е включил самостоятелно в обучителен курс в период, когато в центъра е тренирала и украинска група. Поведението му е било неестествено и е предизвикало съмнение у един от инструкторите.

Обикновено участниците в подобни тактически подготовки са сериозни любители с финансови възможности над средните или лица, подготвящи се за работа в частни военни компании. Посоченият австралиец не се е вписвал в нито един от тези два профила. Според Тутунаров най-вероятно се касае за събиране на информация относно нивото на обучение, обстановката и състава на групите. В тази връзка той посочи, че представители на редица държави поддържат свои източници за добиване на данни.

Процедури за контрол и проверка през ДАНС

Преминаването на чуждестранни граждани през български полигони следва стриктна и рутинна процедура за идентификация. Всеки курсист представя документ за самоличност, вписва се в официален регистър и в много от случаите бива видеозаснет.

Имената на абсолютно всички участници, независимо от тяхната националност, се изпращат за проверка към компетентните държавни структури за сигурност, включително и към Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Центровете от този тип функционират под пряк надзор, лицензионен и разрешителен режим от страна на службите.

През съоръженията са преминали граждани на Япония, САЩ, Израел, както и членове на охраната на президента на Казахстан. Обучението на израелски представители се посочва като показател за високото ниво на центъра, тъй като установената практика обикновено е български специалисти да черпят опит от израелските служби. Руските граждани са били ограничена част от този юбилеен и международен състав, като престоят им е регистриран преди 2020 г.

Източник: Телеграфно подкастът

Реакция спрямо обвиненията към инструкторите

В своето изложение доц. Тутунаров обърна внимание и на българските инструктори, работещи в центъра. По думите му това са специалисти с опит в защитата на националния интерес, участвали във военни мисии в Ирак и допринесли за интеграцията на страната в НАТО. Част от тях разполагат с отличия, дадени от въоръжените сили на САЩ. Експертът определя като неоснователни публичните обвинения от парламентарната трибуна, че тези кадри обслужват чужди интереси.

Оценка на рисковете за сигурността

По отношение на бъдещите рискове пред сигурността на страната, доц. д-р Христо Тутунаров посочи, че основните предизвикателства не са директно свързани с бойните действия на фронтовата линия. Като потенциално високорисково събитие за следващата година той определи песенния конкурс „Евровизия“.

За обезпечаването на подобни прояви вече се проектират специализирани мерки, сред които изграждане на периметри за защита от безпилотни летателни апарати (дронове). Според експерта вниманието на българските институции трябва да бъде насочено към предотвратяване на опити за използване на територията на страната за логистична подкрепа на чужди операции, логистичен трафик или второстепенни действия