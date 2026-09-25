Потушен е големият пожар в Бяла, 41-годишен гражданин на Непал е загинал при инцидента

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П ожарът с висока степен на опасност, който избухна днес в стопанския двор в град Бяла, вече е потушен. По-рано през деня местната община разпространи официално предупреждение към жителите заради стихията. За съжаление, при инцидента има загинал.

Починалият е чуждестранен гражданин, който работил в стопанския двор. От пожарната съобщиха, че жертвата е 41-годишен гражданин на Непал.

Мъж загина при пожар във Варна

Източник: БГНЕС

От публикация на страницата на администрацията в социалните мрежи става ясно, че огънят е възникнал в склад за изолационни материали. По данни на огнеборците пламъците са изпепелили напълно фабрика за производство на фибран с площ от около 2 декара. Обектът е бил съвсем нов и е трябвало да започне същинска работа след месец. Именно поради тази причина вътре не е имало други работници, освен загиналия мъж. Инцидентът е възникнал в машините за производство, като тепърва ще се изясняват точните причини.

Заради опасната ситуация Общината обяви бедствено положение, което важи за град Бяла и съседното село Горица. Ако ситуацията остане спокойна, се очаква то да бъде отменено утре сутринта.

Със заповед на кмета Пеньо Ненов се въвежда в действие Планът за защита при бедствия и аварии. Забранява се влизането, пребиваването и движението на моторни превозни средства в районите на бедствието. Активирано е доброволното формирование в общината и се осигуряват нужните медицински екипи, които при необходимост ще оказват помощ.

Гъстият черен дим от пожара се е издигнал високо, но за щастие вятърът го е отнесъл в посока, обратна на града, успокоиха властите. Мобилна лаборатория на РИОСВ-Варна е направила три замервания на въздуха в населеното място, като резултатите са категорични – няма абсолютно никакви отклонения в показателите и не съществува опасност за здравето на хората.