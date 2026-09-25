Разбиха мащабен канал за мигранти; шестима отиват на съд след 5 години дейност

С офийската градска прокуратура (СГП) внесе в съда обвинителен акт срещу шестима души, обвинени в участие в организирана престъпна група за нелегален трафик на мигранти, съобщиха от държавното обвинение. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.

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Според събраните доказателства, престъпната структура е развивала дейност на територията на България в продължение на близо пет години, от лятото на 2017 г. до 1 април 2022 г. Лидерската роля в организацията е заемал сирийски гражданин, притежаващ бежански статут в страната. Неговата задача е била да набира мигранти и да координира цялостния им превоз през България в посока Западна Европа, с крайна дестинация Германия.

Останалите петима участници в групата са имали строго разпределени функции. Те са отговаряли за поемането на мигрантите, изпратени от Турция, осигуряването на настаняване и храна в България, организирането на транспорта през границите със Сърбия и Румъния, както и за набавянето на необходимите превозни средства като бусове и камиони. Комуникацията помежду им се е осъществявала изключително чрез мобилни приложения, като в България са ползвали местни SIM карти, а за връзка с Турция са употребявали иракски телефонни номера.

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Внасянето на обвинителния акт идва на фона на отчетен сериозен ръст в активността на МВР и прокуратурата срещу нелегалната миграция. По официални данни само през август за престъпления, свързани с незаконно превеждане през границата и подпомагане на чужденци да пребивават незаконно в страната, са задържани 101 души, при 67 за предходния месец юли. Образуваните досъдебни производства за същия период са скочили от 14 на 42.