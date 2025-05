Met Gala 2025: Най-добрите визии от червения килим

М узеят на изкуствата „Метрополитън“ в Ню Йорк оживя с почитания към черната история, култура и стил, когато на 5 май започна годишният Met Gala, пише CNN .

Дъждът не успя да потуши настроението на голямата модна нощ, на която дизайнери, модели и стилисти се изкачиха по иконичните стълби на музея — които за вечерта бяха покрити с тъмносини килими — заедно със звездни имена от спорта, изкуствата и развлекателната индустрия.

Janelle Monàe Work of Art on the Met Gala (2025)📸 pic.twitter.com/cnctazNsYv