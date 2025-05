Правила за хранене на Met Gala 2025: Какво е позволено и какво не по време на най-голямата модна вечер

О братното броене започна!

Метрополитън е тук, а заедно с това до най-голямото модно дефиле остават само часове!

Тази година Met Gala ще се проведе, когато ще бъде открита годишната модна изложба на Института по костюмите към музея „Метрополитън“, който се помещава в Горната източна част на Манхатън в Ню Йорк, САЩ, пише Times of India.

Макар че Met Gala е едно от най-ексклузивните, престижни и обсъждани събития през годината, то е доста популярно и със своите „странни“ дози и забрани!

Анна Уинтур, главният редактор на Vogue, макар да е известна и да я виждаме най-вече зад тъмните слънчеви очила, отделя голямо внимание на всеки малък детайл от подготовката и провеждането на Met Gala. От списъка на гостите до менюто с храна - нищо не се случва без зелена светлина от Уинтур, тъй като тя старателно планира модното събитие на годината до последния детайл.

Въпреки че темата на тазгодишната Met Gala вече привлича доста внимание, в новините се появява и списъкът на изгнаниците.

Строгите забрани:

Докато темата и списъкът с гостите на Met Gala се променят всяка година, има едно нещо, което остава непроменено: това е списъкът със забранени храни на Уинтур.

Да, чухте правилно!

Има списък с храни, които Уинтур забрани миналата година, и е излишно да казваме, че това ограничение ще бъде спазено и тази година.

През 2024 г. Уинтур забрани на доставчиците на храна да използват чесън и лук в някое от ястията.

„Това са неща, които не харесвам особено“, каза тя пред Джена Буш Хейгър в предаването The Today Show.

Според главния готвач и собственик на Great Taste Catering в Лос Анджелис Джош Джаксън в забраната на Уинтур има нещо повече от лична неприязън към съставките.

Той казва пред PEOPLE:

„Тя не иска храната да влияе на дъха на известните гости. Освен това има няколко души, които действително са алергични към семейството на луковичните растения allium, което е рядко срещано, но възможно.“

Той добави: „Но това може би е пресилено“, продължавайки: „Истинската причина трябва да е, че тя не иска да вижда лук в зъбите на гостите. Това е разбираемо.“

Според Уинтур причината за забраната на лука, чесъна и лука е доста практична - за да се избегнат неприятните миризми по време на близки срещи и интервюта на червения килим.

Въпреки че, освен лука и чесъна, Уинтур съобщава, че отдавна е премахнала магданоза от менюто (за да не се разхожда никой със залепнал в зъбите му) и брускетите (които лесно могат да съсипят тоалета).

Меню на Met Gala 2025:

Въпреки че Уинтур и останалите членове на комитета за планиране на Met Gala не съобщават нищо за тазгодишната вечеря, известният готвач Kwame Onwuachi ще състави менюто за бляскавата вечер.

Главният готвач на Tatiana Onwuachi сподели вълнението си от проекта, като каза: „За мен е вълнуващо и чест да създам менюто за тазгодишната Met Gala. Като шеф-готвач, израснал в Бронкс, да бъда част от такава емблематична нюйоркска институция за най-прочутата и изпълнена със звезди вечер на годината е като сбъдната професионална мечта.“

Темата на тазгодишната галавечер е „Superfine: „Супер": „Приспособяване на черния стил“.

Тази тема има за цел да подчертае концепцията за чернокожото денди, като черпи вдъхновение от работата на Моника Милър, професор и председател на катедрата по африкански изследвания в колежа Барнард, и нейната книга „Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity“.

В унисон със същността на тазгодишната тема, Kwame споделя: „Като любител на висшата мода, сътрудничеството по темата Superfine: за мен и моя екип, носи изцяло ново ниво на вдъхновение за работа.“