Вера Уанг срази червения килим на Met Gala 2025 с дръзка визия и нова прическа

И звестната дизайнерка Вера Уанг, на 75 години, се изкачи по стълбите на Музея на изкуствата „Метрополитън“ в Ню Йорк в понеделник, 5 май, по време на Met Gala 2025, с нова прическа, стилни слънчеви очила и изключително секси рокля, разкриваща тялото ѝ от всички ъгли. Нейният нов стил с къс бретон беше едно от най-изненадващите фризьорски преобразявания на вечерта, пише People .

Компанията на Уанг определи персоналната ѝ визия Vera Wang Haute като рокля от светло слонова кост, изработена от италиански платове, с драпировка, дълбоко деколте тип „водопад“, пола с апликации от сиви пера и ревери от черни пера.

По време на събитието Уанг бе придружена от актрисата и певица Кеке Палмър, чийто тоалет също бе дело на дизайнерката.

Тази стилна поява идва по-малко от три месеца след зашеметяващата ѝ изява на червения килим на наградите BAFTA 2025 в Лондон, където тя дебютира с по-къса прическа и – отново – слънчеви очила за снимките на червения килим.

Разбира се, обичаната дизайнерка не е новак на Met Gala – в предишни години тя се е появявала редом до звезди като Жанел Моне през 2024 г., Ариана Гранде през 2018 г. и Селена Гомес през 2015 г.

Що се отнася до Кеке Палмър, многопластовата артистка разкри в интервю за Vogue на червения килим на Met Gala 2025, че визията ѝ, вдъхновена от Дороти Дендридж и създадена от Уанг, била „малко мъжествена с феминистки акцент“.

Нейният ансамбъл представляваше бяла смокинг рокля, съответстваща на темата на вечерта – „Superfine: Tailoring Black Style“, съпътстваща пролетната изложба на музея за 2025 г.

Vera Wang, 75, Looks Nearly Unrecognizable with New Hair and Incognito Shades at 2025 Met Gala https://t.co/4LIf8PsYun