Met Gala 2025: Защо на Доналд Тръмп е „забранено“ да присъства на събитието?

М акар че Met Gala е едно от най-ексклузивните събития на годината и става свидетел на появата на най-големите и ярки звезди на прочутите стъпала - както изглежда, на един конкретен човек е „забранено“ да присъства на престижното и изпълнено със звезди събитие, пише Times of India.

И това е не кой да е, а президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп!

Зачеркнатите имена:

Списъкът на гостите на Met Gala е един от най-забележителните аспекти на събитието. Не само актьори, певци, модни дейци и влиятелни личности, Met Gala е сцената, която събира на едно място различни хора - от творчески новатори до културни икони - които допринасят за пейзажа на блясъка и стила.

Естествено, списъкът с гостите на такова събитие трябва да бъде един от акцентите на самото събитие.

As the fashion world and beyond prepare to gather on Monday (May 5) night, all eyes are on who will turn heads on the famed steps of the Met, showcasing their unique takes on the night’s bold theme.



