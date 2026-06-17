Правният абсурд на Дунав: Как тийнейджър намери „ничия земя“ между Сърбия и Хърватия и си основа държава

Д окато повечето младежи на неговата възраст скролват в TikTok или играят видеоигри, един международен тийнейджър реши да направи нещо малко по-амбициозно – да основе собствена държава. И то не къде да е, а буквално на границата между Сърбия и Хърватия.

Добре дошли във Федералните щати Гапла (Federated States of Gapla). Проектът, роден от личната мечта на своя основател за „нещо повече“, се стреми да поправи грешките на съвременния свят. Уморен от тромави административни системи, липса на меритокрация (управление на способните) и социални несправедливости, младият създател решава да изгради модерна, технологична и свободна нация. И макар да започва като идея на едно-единствено момче, днес проектът вече се развива по строго разчетен план от три фази и привлича съмишленици от цялата планета.

17-годишен тийнейджър си създаде собствена държава между Сърбия и Хърватия

Юридическият вакуум: Как е възможно това?

Ако се чудите как един тийнейджър може просто така да обяви суверенитет над парче земя, отговорът се крие в международното право и принципа terra nullius (ничия земя).

Поради десетилетни гранични спорове между Сърбия и Хърватия след разпадането на Югославия, по поречието на река Дунав остават няколко парчета земя, които нито една от двете съседни страни официално не заявява, че притежава (за да не компрометира позициите си по по-големия спор). Основателят на Гапла се възползва точно от този международен гамбит и обявяват най-висша власт над територия, наречена „Велика Данубия“.

„Като суверенна държава, Гапла не се намира в границите на нито една друга нация и не е обвързана с техните закони“, декларира временното правителство.

И за да докаже, че не си играе на държава, младежът е регистрирал своята представителна организация (Gaplan Representation Organization), координираща дейността в дунавския регион, в официалния клон за неправителствени организации на Департамента по икономически и социални въпроси на ООН.

Планът за „Градене на нация“

Вместо просто да си мечтае пред компютъра, създателят на Гапла бързо превръща идеята си в корпоративен модел, разделен на три етапа, за да привлече подкрепа:

Електронно резидентство: Това е първата, напълно дигитална стъпка. Всеки човек по света може да кандидатства безплатно за електронно жителство, което му дава бизнес предимства в екосистемата на Гапла, дигитална карта и отваря пътя към пълноправно гражданство. Стратегията работи мащабно: до момента са получени хиляди заявления от хора от 159 различни държави.

Това е първата, напълно дигитална стъпка. Всеки човек по света може да кандидатства безплатно за електронно жителство, което му дава бизнес предимства в екосистемата на Гапла, дигитална карта и отваря пътя към пълноправно гражданство. Стратегията работи мащабно: до момента са получени хиляди заявления от хора от 159 различни държави. Градене на нация: Тъй като сам човек не може да управлява държава, тук проектът става сериозен. Чрез отворени кандидатури за Временното правителство, основателят започва да привлича други млади международни визионери, които да му помагат. Те пишат реални закони, изграждат конституция, създават съдебна и законодателна система и координират работата с международната преса.

Тъй като сам човек не може да управлява държава, тук проектът става сериозен. Чрез отворени кандидатури за Временното правителство, основателят започва да привлича други млади международни визионери, които да му помагат. Те пишат реални закони, изграждат конституция, създават съдебна и законодателна система и координират работата с международната преса. Заселване: Гапла признава, че все още е в „пред-заселническа фаза“. Територията по Дунав е тяхна по документи (според тяхното тълкуване на правото), но все още никой не живее там постоянно. В момента обаче държавата предлага възможности за „физически принос“ – организират се първите проучвателни експедиции до дунавските острови, които да подготвят терена за бъдещата инфраструктура.

Еднолично начало, глобален екип... с адрес в Калифорния

Въпреки че Гапла е родена на Дунав, за да управляваш дигитална империя, ти трябва стабилна технологична база. Официалният адрес на временното правителство и щабквартирата на проекта се намират в Даймънд Бар, Калифорния (САЩ).

Начело на нацията като президент стои нейният създател – Хендрик Текс. Към днешна дата обаче той вече е сформирал цял министерски съвет от младежи, които са повярвали в идеята му. Негов вицепрезидент е Конър Клинкош, говорител на парламента е Уаят Бек, а министри са младежи от различни националности (като Матео Рестрепо и Амалия Батъл). Държавата вече разполага със собствена сигурна мрежа от сайтове, вътрешен интранет за държавните служители, криптирана правителствена поща и дигитален портал за гражданите.

„Нашата нация не е изградена около раса, етнос, език или религия, а около споделени ценности за равенство, право на глас и мултикултурализъм“, споделят от екипа на Гапла.

Дали Гапла ще остане просто един невероятно прецизен социален и правен експеримент на един амбициозен тийнейджър, или след няколко години по Дунав ще изникнат първите високотехнологични еко-градове – предстои да разберем. Но едно е сигурно: това момче доказа, че в ерата на интернет, ако знаеш как да четеш международното право, можеш да си построиш държава директно от детската стая и да накараш хора от цял свят да те следват.