Когато куче спаси футбола: Как Пикълс намери откраднатата Световна купа преди Мондиал 1966

П рез пролетта на 1966 г. Англия се готвеше за своя „звезден час“ – домакинството на Световното първенство по футбол. Вълнението беше огромно, а в центъра на вниманието бе трофеят „Жул Риме“. Златната награда беше изложена в „Централната зала“ на Уестминстър, но на 20 март се случи немислимото – купата изчезна.

The unknown tragic end for England World Cup hero Pickles the Dog https://t.co/DZOO5bswgY pic.twitter.com/3E1md1vSqu — LADbible (@ladbible) June 11, 2026

Национален срам и паника

Кражбата посред бял ден предизвика национален срам. Скотланд Ярд стартира мащабно издирване, заглавията във вестниците крещяха, а полицията дори получи искане за откуп от 15 000 паунда от мъж на име Едуард Бечли. След ареста му обаче стана ясно, че той не притежава ценния предмет. С наближаването на турнира, властите започнаха тайно да поръчват реплика, в случай че оригиналът остане завинаги изгубен.

Embed from Getty Images

Пробивът на четири лапи

Решението дойде оттам, откъдето никой не го очакваше. На 27 март – само седмица след кражбата – Дейвид Корбет разхождал своето черно-бяло куче Пикълс в Южен Лондон. Кучето започнало да души подозрителен пакет, увит във вестник и завързан с връв, скрит до паркирана кола. Когато Корбет отворил пакета, едва не припаднал – вътре била Световната купа!

Пикълс се превърна в сензация за една нощ. Кучето получи награда от 5000 паунда, безплатна храна за една година и беше почетен гост на банкета след победата на Англия на Световното първенство. Дори играчите на Англия се състезаваха кой да го нахрани под масата по време на празненствата.

1966. 𝗣𝗶𝗰𝗸𝗹𝗲𝘀, le chien qui sauva la 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝘂 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗲.⚽️🏆

Découvrez cette « foolish » histoire, brillamment racontée par mon ami Cyril Guinet.https://t.co/UYUQwptZ5j#coupedumonde #foot pic.twitter.com/0op4LjCmY5 — mémoScope (@memoscope_fr) June 13, 2026

Тайната остава

Въпреки че трофеят беше спасен, пълната истина за кражбата остана скрита. Едуард Бечли излежа присъда за притежание на крадени вещи, но никога не разкри кой е извършител на самата кражба.

Историята за Пикълс обаче остава в летописите като доказателство, че понякога най-великите мистерии се разплитат по най-невероятния начин. Дори днес, в ерата на модерните технологии и сателитното проследяване, случаят с „кучето-детектив“ остава една от най-обичаните истории в света на спорта.