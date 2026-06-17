Лидерите на Г-7 единни в подкрепата за Украйна, увеличават натиска върху Русия

Л идерите на страните от Г-7 потвърдиха единната си подкрепа за Украйна, включително за нейната независимост, суверенитет и териториална цялост, и се договориха да увеличат натиска върху руската военна икономика, предаде "Ройтерс".

В съвместно изявление след срещата на върха във френския град Евиан държавните и правителствените ръководители обявиха намерението си да засилят ограничителните мерки срещу Москва.

„Във връзка с това ще засилим нашите санкции (срещу Русия), включително тези, насочени към петролния и газовия сектор“, заявиха лидерите.

Според документа страните от Г-7 ще продължат координираните си действия за ограничаване на финансовите ресурси, които подпомагат руската военна машина, както и за намаляване на възможностите за заобикаляне на вече наложените санкции.

Лидерите приветстваха и постигнатото споразумение между Съединените щати и Иран. Те заявиха готовност да съдействат за неговото прилагане и за поддържането на стабилността в региона.

Сред основните теми на срещата беше и енергийната сигурност. В изявлението се посочва, че страните ще работят за диверсифициране на маршрутите за доставка на енергийни ресурси, намаляване на зависимостта от Ормузкия проток и увеличаване на стратегическите енергийни запаси.

Отделно внимание беше отделено на борбата с организираната престъпност и незаконните финансови потоци. Лидерите на Г-7 обявиха, че ще разширят разследванията, насочени към проследяване, замразяване и конфискация на активи, включително криптоактиви и други виртуални активи.

„Поемаме ангажимент да разрушим икономическата инфраструктура, която подпомага тези незаконни дейности, като засилим финансовите разследвания за проследяване, замразяване, изземване и конфискация на свързаните с тях приходи и активи, включително виртуални“, се казва в общото изявление.

Като част от мерките срещу международните престъпни мрежи страните от Г-7 планират създаването на мрежа от пристанища за противодействие на наркотрафика. На ресорните министри ще бъде възложено до ноември 2026 г. да разработят подробен план за действие срещу проникването на мрежи за наркотрафик и организирани престъпни групи в публични и частни институции.

Срещата в Евиан събра лидерите на седемте водещи индустриални демокрации, които обсъдиха редица въпроси, свързани със сигурността, международната търговия, енергетиката и глобалната икономика. Основен акцент останаха войната в Украйна и координацията на международните усилия за подкрепа на Киев.