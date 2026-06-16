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Истината зад кадъра: Отиде ли двойник на Хитлер на мач от Мондиал 2026

Над 1.3 милиона души разгледаха снимка, на който се вижда мъж с чертите на нацисткия диктатор сред германската агитка. Проверката на фактите обаче разкри неочаквана уловка

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 юни 2026, 10:44
Истината зад кадъра: Отиде ли двойник на Хитлер на мач от Мондиал 2026
Адолф Хитлер   
Източник: GettyImages

В ълна от недоумение се разпространи в онлайн пространството, след като изображение, на което се вижда човек, приличащ на Адолф Хитлер сред германските фенове на мач от Световното първенство по футбол на ФИФА през 2026 г., стана вайръл в социалните мрежи.

Публикациите, споделящи изображението, внушаваха, че въпросното лице е забелязано в тълпата по време на телевизионно излъчване, което породи твърдения, че „двойник на Хитлер“ е присъствал на турнира, пише Newsweek.

Твърдението

Потребител в социалната мрежа X сподели екранна снимка от мач на Германия на Световното първенство, която изглежда показва празнуващи фенове по трибуните, включително едно лице с черти на лицето, наподобяващи тези на Адолф Хитлер.

Адолф Хитлер (1889-1945) е лидерът на нацистка Германия по време на Втората световна война и ръководител на Националсоциалистическата (нацистка) партия – режим, отговорен за Холокоста и масовите военни престъпления. 

В съвременна Германия строги закони забраняват популяризирането на нацистката идеология. Съгласно Наказателния кодекс разпространението на пропаганда, свързана с нацистки организации, показването на техни символи (като свастики) или жестове (като нацисткия поздрав), както и отричането или омаловажаването на Холокоста, са криминални престъпления.

Макар да не е ясно дали това е първоначалният профил, публикувал изображението, една широко разпространена публикация от акаунта @TouchmineX беше с текст: „Германските фенове празнуват дузпата на Кай Хаверц“. Към нея беше прикачено изображението, за което потребителят твърдеше, че е заснето по време на мача Кюрасао срещу Германия на стадион „Ен Р Джи“ (или Хюстън Стейдиъм) в Хюстън, завършил с победа на Германия със 7:1.

Изображението е прегледано повече от 1,3 милиона пъти и е споделяно и препубликувано в Х, предизвиквайки шокирани реакции, включително от коментиращ, който написа: „Ако това е истинско, е направо отвратително“.

ФИФА наложи строги правила за стадионите на Световното първенство през 2026 г., като забрани широк кръг от предмети – включително контейнери и първоначално бутилки за вода за многократна употреба – като част от по-строгите мерки за сигурност по време на турнира.

Фактите

Доказателствата сочат, че вайръл изображението е дигитално манипулирано. Версия на същия момент от излъчването, която циркулира онлайн, без фигурата, приличаща на Хитлер, показва напълно различен човек на същата позиция сред тълпата.

Бележка на общността (Community Note) в X, добавена към една от споделяните публикации, гласи: „Снимката е редактирана, за да се вмъкне двойник на Хитлер в тълпата; оригиналната екранна снимка от излъчването показва друг човек на тази позиция“.

Отделна публикация на друг потребител определя изображението като „Фалшива новина“ (Fake News) и споделя това, което изглежда е нередактираният кадър от ефира.

В тази версия околните детайли, като разположението на феновете, облеклото и фона на стадиона, съвпадат с изображението, но въпросният човек няма отличителните черти, виждащи се в манипулираната версия.

Визуалното сравнение между двете изображения показва, че е променена само една отделна част от тълпата, докато останалата част от кадъра остава напълно идентична с оригиналния източник на излъчване.

Няма достоверни доказателства, че човек, приличащ на Адолф Хитлер, се е появил на стадиона по време на мача, и нито едно официално излъчване или авторитетна медия не е съобщила за подобно нещо.

Заключение

Невярно. Изображението, разпространявано онлайн, е било дигитално манипулирано, за да се вмъкне двойник на Хитлер в реален кадър с тълпа от Световното първенство.

Оригиналните кадри от излъчването показват друг човек на тази позиция.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
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