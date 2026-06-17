Самосвал удари мост и затвори пътя Китен - Бургас

З начителни материални щети са нанесени по мостово съоръжение, част от пътната детелина за Китен, след като самосвал е ударил конструкцията. За инцидента съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Случаят е станал около 11:40 ч. във вторник. По първоначални данни металният кош на товарния автомобил е останал вдигнат по време на движение, като при преминаване под съоръжението се е ударил в него и е блокирал платното за движение.

Източник: МВР

Самосвалът е бил управляван от 31-годишен мъж. След удара кошът е останал подпрян в мостовата конструкция, което е довело до сериозни щети както по инфраструктурата, така и по превозното средство.

Източник: МВР

Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

По-късно същия ден е регистриран и втори пътен инцидент с участието на товарен автомобил в региона.

Около 15:10 ч. на пътя между Созопол и Равадиново камион, управляван от 27-годишен мъж, е предприел маневра за избягване на препятствие на пътното платно. При маневрата е бил блъснат изпреварващ го индивидуален електрически скутер, управляван от 35-годишен мъж от Ивайловград.

В резултат на удара водачът на електрическото превозно средство е получил наранявания и е бил транспортиран до Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас.

По двата случая се извършват процесуално-следствени действия.