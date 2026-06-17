Intel подготвя най-сериозния отговор на чиповете на Apple

О т години Intel търси подобаващ отговор на процесорите от серията M на Apple. Откакто Apple премина към персонализирани ARM-базирани процесори в своята Mac линия, Купертино доминира в индустрията по отношение на показателите за производителност на ват. Традиционната стратегия на Intel за повишаване на тактовите честоти за сметка на консумацията на енергия изглежда все по-остаряла. Новото поколение 18A-P на Intel обаче може да се окаже пробивът, който най-накрая ще затвори празнината, съобщава Tom's Hardware.

Архитектурата 18A-P е подобрена версия на 18A процеса на Intel и носи значителни подобрения. Според Intel новата технология може да осигури до 9% по-висока производителност при същото ниво на мощност или да намали консумацията на енергия с до 18%, като същевременно поддържа същото ниво на производителност. Освен това, топлопроводимостта се е подобрила с около 50%, което помага на чиповете да разсейват топлината по-ефективно и потенциално да поддържат по-висока производителност при взискателни натоварвания.

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Освен това, чрез физическо шлифоване на силициевата пластина с помощта на усъвършенствани инструменти за проектиране, Intel успя да намали термичното съпротивление с 20% до 40%. Това се отнася до дългогодишна уязвимост в дизайните на Intel: разсейване на топлината.

Intel представя и транзисторния дизайн „W3P“, включващ двойни контакти както отпред, така и отзад на пластината. Това работи заедно с PowerVia – уникална система за захранване отзад на Intel, за да улесни управлението на кабелите, да намали електрическото съпротивление и да осигури повече мощност. Възелът добавя и гъвкавата опция „Ultra-Low Voltage Threshold Low Leakage“ (ULVTLL), която позволява на разработчиците на чипове да извлекат висока производителност, без това да влияе твърде негативно на консумацията на енергия.

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Въпреки че 9% увеличение може да не звучи революционно на хартия, подобренията в производството на полупроводници рядко се постигат лесно. Подобно увеличение на ниво процес-възел може да се превърне в значителни ползи, когато се комбинира с нови архитектури на процесори, ускорители с изкуствен интелект и графични технологии. Подобреният възел също така поддържа съвместимост с оригиналния 18A, което позволява на дизайнерите на чипове да използват повторно голяма част от съществуващата си работа, вместо да започват от нулата.

По-големият въпрос обаче е дали 18A-P най-накрая ще доближи Intel до чиповете от серията M на Apple. В продължение на няколко години, персонализираният хардуер на Apple е еталон за балансиране на производителност и енергийна ефективност. Процесорите показаха, че лаптопите могат да осигурят производителност от настолния клас, като същевременно поддържат дълъг живот на батерията. Въпреки големия напредък през последните поколения, Intel се затруднява да създаде директен отговор, който би могъл постоянно да оспори предимството на Apple в ефективността.

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Превъзходството на Apple се основава на два стълба: авангардната производствена технология на TSMC и силно интегрираната ARM архитектура. 18A-P на Intel се насочва към производствената част. Захранването от задната страна е функция, която TSMC няма да внедри широко, докато не разработи своя N2P възел. Когато се приложат към предстоящи потребителски архитектури като Panther Lake, тези постижения, че Intel най-накрая може да създава тънки, леки, безвентилаторни или почти безшумни лаптопи, които не правят твърде голям компромис с живота на батерията.

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Разбира се, само производствената технология не определя успеха на един процесор. Apple се възползва от тясната интеграция между хардуер и софтуер, както и от персонализирани дизайни, специално разработени за macOS. Intel все още трябва да съчетае 18A-P със силни процесорни архитектури, ако се надява да се конкурира директно с Apple Silicon в реалните устройства.