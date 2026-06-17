Технологии

Intel подготвя най-сериозния отговор на чиповете на Apple

Вече няколко години Apple разчита на процесори, които са собствена разработка и преобразиха компютрите на компанията, а според мнозина са най-добрите чипове на пазара. Intel се опитваше да отговори, като изглежда, че има решение

Мартин Дешев Мартин Дешев

17 юни 2026, 09:50
Intel подготвя най-сериозния отговор на чиповете на Apple
Източник: Intel

О т години Intel търси подобаващ отговор на процесорите от серията M на Apple. Откакто Apple премина към персонализирани ARM-базирани процесори в своята Mac линия, Купертино доминира в индустрията по отношение на показателите за производителност на ват. Традиционната стратегия на Intel за повишаване на тактовите честоти за сметка на консумацията на енергия изглежда все по-остаряла. Новото поколение 18A-P на Intel обаче може да се окаже пробивът, който най-накрая ще затвори празнината, съобщава Tom's Hardware.

Архитектурата 18A-P е подобрена версия на 18A процеса на Intel и носи значителни подобрения. Според Intel новата технология може да осигури до 9% по-висока производителност при същото ниво на мощност или да намали консумацията на енергия с до 18%, като същевременно поддържа същото ниво на производителност. Освен това, топлопроводимостта се е подобрила с около 50%, което помага на чиповете да разсейват топлината по-ефективно и потенциално да поддържат по-висока производителност при взискателни натоварвания.

6 начина да направим Android телефона си по-сигурен

Освен това, чрез физическо шлифоване на силициевата пластина с помощта на усъвършенствани инструменти за проектиране, Intel успя да намали термичното съпротивление с 20% до 40%. Това се отнася до дългогодишна уязвимост в дизайните на Intel: разсейване на топлината. 

Intel представя и транзисторния дизайн „W3P“, включващ двойни контакти както отпред, така и отзад на пластината. Това работи заедно с PowerVia – уникална система за захранване отзад на Intel, за да улесни управлението на кабелите, да намали електрическото съпротивление и да осигури повече мощност. Възелът добавя и гъвкавата опция „Ultra-Low Voltage Threshold Low Leakage“ (ULVTLL), която позволява на разработчиците на чипове да извлекат висока производителност, без това да влияе твърде негативно на консумацията на енергия.

Google пуска AI функции специално за Световното

Как смартфонът се превърна в неразделна част от нас

Въпреки че 9% увеличение може да не звучи революционно на хартия, подобренията в производството на полупроводници рядко се постигат лесно. Подобно увеличение на ниво процес-възел може да се превърне в значителни ползи, когато се комбинира с нови архитектури на процесори, ускорители с изкуствен интелект и графични технологии. Подобреният възел също така поддържа съвместимост с оригиналния 18A, което позволява на дизайнерите на чипове да използват повторно голяма част от съществуващата си работа, вместо да започват от нулата.

По-големият въпрос обаче е дали 18A-P най-накрая ще доближи Intel до чиповете от серията M на Apple. В продължение на няколко години, персонализираният хардуер на Apple е еталон за балансиране на производителност и енергийна ефективност. Процесорите показаха, че лаптопите могат да осигурят производителност от настолния клас, като същевременно поддържат дълъг живот на батерията. Въпреки големия напредък през последните поколения, Intel се затруднява да създаде директен отговор, който би могъл постоянно да оспори предимството на Apple в ефективността.

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Готови ли сте за новата ера на Apple? Тя започва без Кук

Превъзходството на Apple се основава на два стълба: авангардната производствена технология на TSMC и силно интегрираната ARM архитектура. 18A-P на Intel се насочва към производствената част. Захранването от задната страна е функция, която TSMC няма да внедри широко, докато не разработи своя N2P възел. Когато се приложат към предстоящи потребителски архитектури като Panther Lake, тези постижения, че Intel най-накрая може да създава тънки, леки, безвентилаторни или почти безшумни лаптопи, които не правят твърде голям компромис с живота на батерията.

Шефът на Microsoft: Спрете да използвате AI по този начин

Google нае Парис Хилтън, за да покаже, че AI не е страшен

Разбира се, само производствената технология не определя успеха на един процесор. Apple се възползва от тясната интеграция между хардуер и софтуер, както и от персонализирани дизайни, специално разработени за macOS. Intel все още трябва да съчетае 18A-P със силни процесорни архитектури, ако се надява да се конкурира директно с Apple Silicon в реалните устройства. 

Редактор: Мартин Дешев
Intel чип чипове процесор хардуер компютър лаптоп Apple технологии
Последвайте ни
Депутатите замразиха заплатите си на нивата от март

Депутатите замразиха заплатите си на нивата от март

„Без мен нямаше да има Израел“: Тръмп с остър удар по Нетаняху

„Без мен нямаше да има Израел“: Тръмп с остър удар по Нетаняху

Куриозен случай: Три коли се удариха по време на брифинг на МВР за пътната безопасност

Куриозен случай: Три коли се удариха по време на брифинг на МВР за пътната безопасност

Свалиха статуя на Лионел Меси заради неочакван и опасен проблем

Свалиха статуя на Лионел Меси заради неочакван и опасен проблем

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Новото Audi A6 allroad за пръв път получава plug-in хибрид с 367 к.с. и „увереност на всички терени“

Новото Audi A6 allroad за пръв път получава plug-in хибрид с 367 к.с. и „увереност на всички терени“

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 3 часа
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 3 часа
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 3 часа
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 1 час
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лидерите на Г-7 единни в подкрепата за Украйна, увеличават натиска върху Русия

Лидерите на Г-7 единни в подкрепата за Украйна, увеличават натиска върху Русия

Свят Преди 29 минути

Те приветстваха и постигнатото споразумение между САЩ и Иран

Владимир Путин

В Русия правят специални новини за Путин, в които всичко е перфектно

Свят Преди 40 минути

През последните 15 години на руския президент са показвани специално подбрани бюлетини, които рисуват „идеалната картина на една красива Русия“, твърди Дмитрий Скоробутов, бивш главен редактор в телевизия „Росия-1“

За девети път: Сенатът на САЩ блокира резолюция за прекратяване на войната с Иран

За девети път: Сенатът на САЩ блокира резолюция за прекратяване на войната с Иран

Свят Преди 1 час

Вотът идва дни след обявяването на рамково споразумение между Вашингтон и Техеран

<p>Дронове разкриват мащабите на незаконния град край Варна</p>

"Баба Алино": Дронове разкриват мащабите на незаконния град край Варна

България Преди 1 час

Експерти създават триизмерен модел на местността, за да установят точния брой и размер на постройките

,

Революция в чашата: Учени разработиха еспресо, приготвено чрез ултразвук

Любопитно Преди 2 часа

Приготвянето на класическо еспресо традиционно се свързва с преминаването на вряща вода под високо налягане през фино смляно кафе – процес, който отнема около 30 секунди и изисква сериозен разход на топлинна енергия

Какво е състоянието на жената, блъсната от електрическа тротинетка в Бургас

Какво е състоянието на жената, блъсната от електрическа тротинетка в Бургас

България Преди 2 часа

Инцидентът стана в понеделник

<p>Решаващ вот в Страсбург за доклада за РСМ</p>

ЕП гласува доклада за Република Северна Македония

Свят Преди 2 часа

Вотът в Страсбург идва след остри спорове около текстове, свързани с ангажиментите на Скопие към ЕС

,

Забравете за диетите: 101-годишна жена доказа, че тайната на дълголетието е друга

Любопитно Преди 2 часа

Вместо ранно ставане и броене на калории, 101-годишната Дзиен Юецин си ляга в 2 през нощта, гледа шоу програми и не се лишава от чипс и бисквити след полунощ

Двама украински пилоти загинаха при катастрофа с изтребител Су-24

Двама украински пилоти загинаха при катастрофа с изтребител Су-24

Свят Преди 2 часа

Военният самолет се е разбил в Хмелницка област, а причините за инцидента се разследват

Започват изпитите след 7. и 10. клас

Започват изпитите след 7. и 10. клас

България Преди 2 часа

Днес учениците се явяват на националното външно оценяване по български език и литература

Кабинетът ще предложи временен шеф на Държавна агенция „Разузнаване“

Кабинетът ще предложи временен шеф на Държавна агенция „Разузнаване“

България Преди 3 часа

Мандатът на Антоан Гечев изтича днес, а парламентът все още не е гласувал предложението за нов петгодишен мандат

<p>Петима кандидати са готови да оглавят временно НСлС</p>

Избират изпълняващ функциите директор на НСлС

България Преди 3 часа

Петима са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не

Любопитно Преди 3 часа

Учени от Италия са проучили този въпрос

Времето в сряда: Идеално по морето, бурно в планините

Времето в сряда: Идеално по морето, бурно в планините

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни и къде ще вали

Две основни версии за палежа пред българското посолство в Скопие

Две основни версии за палежа пред българското посолство в Скопие

Свят Преди 11 часа

Медиите в Северна Македония гордо цитират Тошковски и Мицкоски

Израел прехвана ракети на "Хизбула" и нанесе удари в Южен Ливан

Израел прехвана ракети на "Хизбула" и нанесе удари в Южен Ливан

Свят Преди 12 часа

Иран заплаши Израел с "твърд отговор", ако не прекрати атаките в Ливан

Всичко от днес

От мрежата

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Жътвата почва, рискът от пожар се повишава

sinoptik.bg
1

Студенти почистиха южния плаж на Приморско

sinoptik.bg

Радина Кърджилова на 40: жената, която превърна чувствителността в своя суперсила

Edna.bg

28 студенти завършиха новото издание на Vivacom Техническа академия, половината от тях вече са стажанти в компанията

Edna.bg

Три сериозни съперника, но и един по-лек чакат ЦСКА 1948

Gong.bg

Ден 6: Най-бързият гол на Мондиал 2026

Gong.bg

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал и ранени (ВИДЕО)

Nova.bg

Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март

Nova.bg