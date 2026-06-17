Срив на петрола след сделката САЩ-Иран: Кога ще паднат цените и по нашите бензиностанции

Ц ените на петрола се понижиха до най-ниските си нива от три месеца насам, след като стана ясно, че ще има споразумение между САЩ и Иран. Очаква се доставките през Ормузкия проток да бъдат възстановени скоро. Въпреки че липсват конкретни подробности в предварителното споразумение за прекратяване на конфликта, цената на петрола вече се срина близо до нивата от 4 март, съобщава NOVA.

Цените на петрола отново тръгнаха надолу

„В последните няколко дни имаше понижение на цените на едро, вкюлчително и днес. Имаше спад с около 2 цента. За нас обаче проблемът не е решен, защото това, което се подписва, е продължаване на примирието, а сериозните въпроси тепърва ще се обсъждат. Не се дава особена сигурност какво точно ще се случи с горивата”, посочи собственикът на бензиностанции Венцислав Пенгезов.

Според енергийния експерт Констанца Рангелова ще са нужни от 3 до 6 месеца, за да стигнат цените на колонките до нивата от преди кризата в Близкия изток.

В предаването „Здравей, България” тя обясни, че при промяна с 10 долара на цената на суровия петрол – това означава промяна с около 6 цента на колонките. „Ако приемем, че няма промяна между премиума, който има бензинът, спрямо суровия петрол или дизела. Това обаче е много голямо допускане, защото имахме един много голям скок, особено при дизела. Достигнаха се нива от над 20, 30 и дори 40 долара премиум. Такава голяма разлика има, защото Близкият изток изнася не само суров петрол, но и дизел. Европа, като нетен вносител на дизел, е много силно ударена именно от този спад на износа на дизелови горива от Близкия изток”, обясни Рангелова.

По думите ѝ в момента нивото на запаси е намаляло до едни от най-ниските, които сме виждали. Не смята обаче, че трябва да се натрупат много запаси, за да има спад на цената. „Има много психология в цените на суровия петрол. Спаднаха толкова рязко, без изобщо да е отворен протока, а само от новината, че има някакво споразумение, без да го знаем какво е”, коментира експертът.