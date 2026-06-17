Шокиращите показания на инструкторите, хвърлили момиче от 40 метра без бънджи въже

У жасяваща трагедия разтърси Бразилия, след като 21-годишната студентка по физическо възпитание Мария Едуарда Родригес де Фрейтас полетя към смъртта си по време на бънджи скок. Младото момиче е било вдигнато и буквално хвърлено от 40-метровия железопътен „Мост на скелетите“ в град Лимейра (близо до Сао Пауло), без към тялото ѝ да бъде закрепено спасителното въже. Цялата трагедия се разиграва пред очите на нейния ужасен годеник.

„Хора, въжето!“: Хвърлиха момиче от „Моста на скелетите“ без бънджи въже

„Просто ми се изтри от ума“: Показанията на арестуваните

Тримата лицензирани инструктори, отговорни за скока – Луис Фелипе Фелисиано Егороф (32 г.), Майкон Фернандес Синтра (42 г.) и Витор де Фрейтас Гонсалвес (27 г.) – са арестувани и обвинени в непредумишлено убийство. В разпространени кадри от разпитите им пред полицията, мъжете показват шокираща амнезия. Те твърдят, че са имали „бяло петно“ и не помнят кой от тях е трябвало да провери и закрепи въжето, пише The New York Post.

Егороф споделя пред разследващите, че той и колегата му Синтра е трябвало да обезопасят момичето. Той лично я придвижил до ръба на моста, но заявява: „След това просто ми се изтри от ума“.

Синтра, който е стоял най-отзад и е държал Мария за краката, допълва, че тримата обикновено се редували за завързването. „Тримата сме на работа. Просто не мога да разбера в кой момент не видях, че няма въже. Просто не мога да го проумея“, оправдава се той.

Докато Мария изчезва зад ръба, дебелото бънджи въже остава да лежи напълно отпуснато на самия мост. Свидетел, който снима с телефона си, улавя този момент в пълно неведение и започва да крещи: „Хора, въжето!“.

Момичето, полетяло от мост без бънджи въже, е било живо след падането

Опит за бягство и разследване

Веднага след като осъзнават какво са направили, двама от инструкторите правят опит да избягат от местопрестъплението. Те се скриват в близка гориста местност, но бързо са проследени и задържани с помощта на военен хеликоптер. Поради висок риск от бягство, съдът е отказал правото им на гаранция и те остават в предварителния арест.

Още трима служители на фирмата, които са били в палатка наблизо и са раздавали пропускателни гривни, първоначално са задържани, но по-късно освободени.

Комисар Андреа Дантас Леви, която води разследването, потвърждава версията на обвиняемите за „колективното бяло петно“. Защитата на тримата мъже пък изтъква, че те са опитни професионалисти и през годините на работа са нямали нито един инцидент или смъртен случай. Компанията обаче се оказва нелицензирана.

Мистерия остава и около техниката. Преди скока Мария е получила 360-градусова камера GoPro от фирмата срещу доплащане от $30 (над стандартната такса за скок от $36). Третият инструктор, Витор Гонсалвес, твърди, че не знае къде е устройството, като камерата все още не е открита в основата на моста.

Пристигналата на място медицинска сестра разкрива чутовен факт – въпреки падането от 40 метра, момичето по някакъв начин е било все още живо, когато са го намерили. Малко след това обаче тя издъхва от жестоките си наранявания.

Инструктори забравиха да вържат бънджи въжето и бутнаха 21-годишно момиче от мост

Сигнали за брутална безотговорност

След трагедията в социалните мрежи изплуваха стари архиви на един от инструкторите, Луис Егороф, които доказват системна проява на опасна безотговорност. В свой профил той редовно е публикувал каскади от същия изоставен мост.

В шокиращо видео от 2023 г. се вижда как Егороф държи бънджи въжето само с една ръка, докато малко момче се е хванало за врата му. След това той се засилва и скача в бездната заедно с детето.

Други негови кадри го показват как небрежно балансира по стръмни планински первази или лети хаотично в пространството, скачайки от мостови колони. Тогава потребители в мрежата са го критикували с коментари като „пълна безотговорност“ и призиви „да се сложи край на тези бизарни практики“.

Покрусата на едно семейство

Семейството и близките на Мария са съкрушени. Мигове преди фаталния край, самата тя публикува стори в Instagram с ироничния въпрос: „Кой беше лудият, който ми позволи да дойда да скачам от мост?“.

Майка ѝ сподели емоционално писмо в социалните мрежи: „Любима моя дъще, днес просто исках да те прегърна повече от хиляда пъти. Колко много ме боли от твоето заминаване. Благодаря ти, че беше част от живота ми през тези 21 години. Каква чест беше да те чувам да ме наричаш мамо“.