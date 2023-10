Лионел Меси спечели осмата си "Златна топка"

Л ионел Меси спечели "Златната топка" за осми път в кариерата си на звездна церемония в Париж.

36-годишният Меси наследи Карим Бензема на поста носител на наградата, която се присъжда за изявите му през миналия сезон, когато вдъхнови Аржентина за слава на Световното първенство.

Кампанията на Лионел Меси за спечелване на Световната купа с Аржентина го превърна във фаворит за спечелването на рекордната осма "Златна топка" на 63-ия рожден ден на легендарния си сънародник Диего Марадона.

Собственикът на Интер Маями, Дейвид Бекъм, връчи наградата на нападателя.

"Не бих могъл да си представя, че ще имам кариерата, която имам. Всичко, което съм постигнал. Щастието, което имах, играейки за най-добрия отбор в света, най-добрия отбор в историята. Хубаво е да печеля тези индивидуални трофеи. Да спечелиш Копа Америка, а след това и Световната купа, да го направиш е невероятно", заяви аржентинската легенда.

🎥 Lionel Messi crowned the Golden Ball for the eighth time in his career #UCL #Messi𓃵 #BallonDor #ballondor2023 pic.twitter.com/fXQr602hw8

Английският нападател Джуд Белингам, който зае 18-о място в общото гласуване, заяви, че му предстои "още много", тъй като спечели трофея "Копа" за най-добър играч на възраст до 21 години, след като през миналия сезон вкара 15 гола и направи 8 асистенции за Борусия Дортмунд, а след това продължи кариерата си в Реал Мадрид със зашеметяваща форма.

Ерлинг Халанд, който вкара забележителните 52 гола за Манчестър Сити през миналия сезон, спечели трофея "Герд Мюлер" и зае второ място в общото награждаване, като Килиан Мбапе остана трети, а съотборниците на Халанд Кевин Де Бройне и Родри - съответно четвърти и пети.

Наградата "Сократес", която се присъжда за хуманитарна дейност, извършвана от футболист, беше връчена на Винисиус Джуниър, който се класира и на шесто място при мъжете. Приемайки наградата, крилото отдаде почит на покойната бразилска легенда Пеле, наричайки го "Бог за всички нас".

In 2005, Lionel Messi won his first Golden Ball (for best young player)



In 2023, Lionel Messi will lift an 9th Golden Ball (8th Ballon d’Or)



This is longevity 🐐 pic.twitter.com/ncPv42caTu