Матю Уилямс напуска "Живанши": Как уличната естетика завладя модната къща

Д изайнерът Матю Уилямс напуска "Живанши" от 1 януари 2024 г., след тригодишно сътрудничество, през което той внесе улична естетика в известната с елегантността на тоалетите модна къща.

Той е казвал, че не е планирал да въздейства върху уличната култура, но тя е част от него през детството и младежките му години в Калифорния и Ню Йорк. "Израснах в крайморски град в Калифорния през 90-те години на миналия век. Уличната култура беше в центъра на живота на децата от 7-годишна възраст. Рапът беше най-популярната музика, а сърфът и скейтбордът заемаха важно място в живота на децата, но и в живота на техните родители. Така че може да се каже, че това е част от моята идентичност. Просто идвам оттам", обяснява Матю Уилямс на сайта на собствената си марка 1017 ALYX 9SM.

За възхода на 38-годишния дизайнер допринася стремежът му към иновации в детайлите.

Уилямс не успява да получи образование като дизайнер, но пробива в клубния живот и получава работа като мениджър за продукцията на музикалния и моден лейбъл "Корпус". Сближава се с Кание Уест и Лейди Гага. През 2007 г. сътрудничи на Ерин Хърш за сакото с вградени LED светлини, което Кание Уест носи на сцената за наградите "Грами" и получава покана да се присъедини към екипа му. Така Матю Уилямс навлиза в дизайна на сценични костюми. Работи и с други звезди, особено с Лейди Гага, с която има връзка около година. От 2008 г. до 2010 г. Уилямс е неин творчески директор, както и творчески директор на сценичния й екип Haus of Gaga. Той създава някои от известните костюми на певицата, включително и видеоклипа на Alejandro, работи по турнето й Monster Ball и сътрудничеството й с марката Supreme.

Дебютната му колекция за марката му за дамско облекло Alyx е за есен-зима 2015 г. След това преминава към аксесоари, обувки, мъжко облекло, сътрудничи на "Найки", "Диор", "Монклер", "Макинтош", които са много заинтригувани от металните му детайли.

Матю Уилямс се ангажира с етична и екологична мода. “Създаваме дрехи и аксесоари, които отразяват времето и средата, в която живеем, като използваме материали и техники, които са едновременно устойчиви и с най-високо качество” - пише той на сайта на марката си.

Отзивите за работата му в "Живанши" са смесени. Той така и не създава колекция висша мода. Матю Уилямс е вторият дизайнер на улична мода, ангажиран от водеща модна къща след Върджил Абло, който работи за "Луи Вюитон" от 2018 г. до смъртта си през 2021 г. Дългогодишното му увлечение по уличната култура и способността му да внася субкултурни влияния в елитната мода му спечелват много почитатели сред знаменитостите. Той започва да работи за "Живанши" през пандемията от КОВИД-19. Първата си колекция представя чрез снимки в интернет. За тях обаче позират знаменитости, като Наоми Кембъл, Ким Кардашиян, Кайли и Кендъл Дженър, Бела Хадид, Травис Скот, Скепта, Лора Дърн, Лив Тайлър, Джулиан Мур, дори дизайнерът Ким Джоунс.

Първоначално внася пънк и готически елементи в официалните и делови облекла, но постепенно преминава към по-класически силуети с бунтарски елементи. Той съживява и преосмисля колекциите аксесоари и обувки, като внедрява триизмерен печат, нови разпознаваеми метални мотиви и съвременни форми на чантите. Матю Уилямс модернизира класическата модна къща, без да губи почитателите си, нито нивото на изтънченост.

В изявление на "Живанши" се казва, че след напускането си Уилямс планира "да се посвети изцяло на развитието на собствената си марка 1017 ALYX 9SM".