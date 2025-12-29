Маргарита Лъчезарова от "Клетката" говори за кариерата си и инфлуенсърите в PODCAST7

Маргарита Лъчезарова, актрисата, която влиза в ключовата роля на Михаела Арнаудова в хитовия сериал „Клетката“ по NOVA, сподели за началото на кариерата си и предизвикателствата пред младите актьори днес в епизод на PODCAST7.

От Стара Загора до НАТФИЗ

Маргарита споделя, че е родена в Стара Загора – град, с който се гордее и смята за дом на много талантливи и будни млади хора. Първите си стъпки в изкуството прави там, учейки класическо пеене в музикално училище. Ключов момент се оказва срещата ѝ с режисьора Николай Априлов, известен с предаването си „Като лъвовете“, което даде старт на много български звезди.

„Той запали тази искра в мен, така леко ме побутна. Даже не леко. Той си е с много силен характер. Каза, виж какво може момиче, ще ставаш актриса. Нямаше избор. Директно те удрям отзад и давай напред. Идвай в София да ставаш актьор,“ разказва актрисата, описвайки как Априлов я е насърчил да се насочи към актьорското майсторство.

Пътят до НАТФИЗ обаче не е лек. На първия си кандидатстудентски изпит пред професорите Атанас Атанасов и Иван Добчев, Маргарита получава искрен съвет: „Ти си много готина, обаче така трябва да поработиш над диалекта си.“ Това води до скъсване на втория кръг. Но „старозагорският ѝ ентусиазъм“ не я предава и тя влиза в специалност „Театрална продукция“. Само година по-късно, на вътрешен изпит, професор Пенко Господинов ѝ подава ръка: „Моето момиче, независимо от диалект твоето място заповядай, отворена ми е вратата за теб!“

Актьори срещу инфлуенсъри

Разговорът за образованието в НАТФИЗ неминуемо стига до актуалната тема за мястото на инфлуенсърите в киното и театъра. За Маргарита това е „много болна тема“.

„В днешно време тази модерна професия – инфлуенсър – която аз не съм против, разбира се, но за съжаление малко обезсмисля нашите 4 години в академията. И така взима превес над нас актьорите, които наистина сме отделили солидно количество време, стрес и нерви, да научим някакви базови неща, за да можем да си вършим адекватно работата,“ казва тя.

Актрисата признава, че въпреки популярността си, много от инфлуенсърите „не владеят толкова добре специално актьорската работа.“ Тя допълва: „Смятам, че не всеки може да борави с тия средства и когато се дава шанс на такива хора, малко зрителя почва да се обърква критерия.“ На въпрос дали би участвала в TikTok сериал, Маргарита отговаря: „Може би бих експериментирала, но не съм си се представила в такава роля,“ но само ако партньорите са „готини хора, колеги, може и да не са актьори, но пък да са интересни... да са стойностни хора и ако темата е интересна.“

„Клетката“ и кастинг с неочакван обрат

Маргарита разказва и за кастинга за ролята на Михаела Арнаудова в „Клетката“. За нея, това е първата спечелена роля, въпреки че преди това е стигала само до втория или третия кръг на други кастинги. Тя е поканена чрез база данни, която класовете в НАТФИЗ поддържат за кастинг режисьори.

След първия кръг, в който си партнира с кастинг режисьор, и втория, в който играе с други актьори, Маргарита не е особено оптимистична и вече е отписала шансовете си. Тогава се случва неочакван обрат – нейният реален партньор по това време, Иван Горанов, е поканен на същия кастинг за ролята на Любов Алексиев – гаджето на Михаела в сериала.

„Те ни викаха поотделно, но те са проучили нещата и в крайна сметка, вече като мина и неговият кастинг... И ни викнаха, вече знаейки, че не сме двойка. И вече на втория кръг си се явихме двамата като дует,“ спомня си тя.

В реалния живот Маргарита и Иван вече не са двойка, но в сериала любовта им продължава да е подложена на изпитания. Запитана дали това пречи на играта ѝ, Маргарита категорично заявява: „Това си е умение, което смятам, че всеки актьор, който поне се стреми да бъде добър в това, което прави, си е достатъчно добър професионалист. Това нещо, да не се усеща. Това нещо, да не се усеща. Между нас двамата, ние се познаваме от деца, ние също сме от един град, от едно училище. “

Първи снимачен ден:

Първият снимачен ден за Маргарита е незабравим и изпълнен с огромно притеснение.

„Помня, че толкова много се притеснявах от това, че аз попадам на едно място сред едни хора, на тях това им е професията. Те са трупали години опит в това нещо... Аз имам чувство, че ми говорят на китайски. И още повече се притеснявам,“ разказва тя. Първата сцена е полицейски разпит и актрисата се чувства като на истински такъв: „Цялата се потях, ръцете ми трепереха, имах чувство, че като говоря, цялата ми брада така трепери... беше ужас!“

Тя вярва, че „всеки актьор си има един такъв момент... на пречупване,“ и за нея е отнело доста време да преодолее това.

Жертва в името на ролята

Оказва се, че снимките на втория сезон на „Клетката“ са правени преди две години, което обяснява визуалната промяна на актрисата.

„Хората никога не ме познават заради визуалната промяна,“ обяснява тя. Причината е, че в сериала героинята ѝ Михаела влиза в затвора и ѝ режат косата. „Не, не беше перука, наистина си отрязах косата и две години така активно я пусках,“ разкрива Маргарита. За нея това е било „абсолютно предизвикателство да се съглася да го направя. Но се радвам, че го направих. Защото наистина си мисля, че ми помогна по някакъв начин и чисто актьорски.“ Актрисата дори би експериментирала с промяна на теглото си за роля, ако се наложи.

Личните изпитания и силата на ролята

Един от най-съкровените моменти в интервюто е свързан със сантиментален предмет – полароидна снимка от последната сцена на първи сезон на „Клетката“. Тя е направена след края на репликата и символизира много личен и труден период.

„Докато снимахме първи сезон, в личен план ми се случваха малко кофти ситуации. Загубих близък човек непосредствено след края на снимките. И преди да заснемем тази сцена... научих нещо, което не беше много приятно,“ разказва Маргарита. Асистент-режисьорката Петя Бошкова ѝ помага да събере емоциите си и да ги вложи в драматичната сцена. „Буквално това е снимка, която е точно след края на репликата. И винаги ще си го помня този момент... До ден днешен никога няма да забравя нещата, които ми каза и как ми помогна и съм благодарна и че някак си минах през тия трудности, защото те бяха полезни, смятам.“

Най-тежкият момент обаче е свързан с любимата ѝ баба, на която е кръстена.

„По време на снимките на първи сезон, моята баба се разболя от рак. И това беше един от най-близките ми хора,“ спомня си актрисата. Тя се чувствала виновна, че не може да бъде активно до нея заради снимките, но си обещала: „Това нещо сега ще го посветя на нея.“

Маргарита споделя и един дълбоко символичен факт: „В деня на излъчването на първия епизод, на следващия ден тя почина. Тоест тя успява под някаква форма да види първия епизод или поне да го чуе.“