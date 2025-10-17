Любопитно

Как се става кечист в Америка? Историята на Дъмян Тангра в PODCAST7

От малкия град в Добруджа до арените на Америка — история за сила, мечти и силен български дух в PODCAST7

17 октомври 2025, 14:57
М алцина българи са дръзвали да прекрачат границите на тази индустрия и да се изправят на американски ринг. Един от тях е Дъмян Тангра — българският кечист, който днес се бори под знамето на България в САЩ и същевременно се опитва да изгради основите на родна кеч сцена у нас.

Източник: PODCAST7

Истинското име на Тангра е Дaмян Попов, а родният му град е Тервел. Завършва средното си образование там, след което учи английска филология във Великотърновския университет. Той заминава за Америка с една необикновена мечта: да стане професионален кечист. Там започва дълъг и труден път — години на тренировки, жертви и постоянство.

Източник: PODCAST7

В САЩ Дъмян преминава през школите на някои от най-уважаваните имена в независимата сцена — AR Fox, Seth Rollins, Marek Brave и Matt Mayday. В ринга той създава своя образ — „Българският хан“, символ на сила, дисциплина и дух. Визията му не е просто сценичен образ, а начин да представи България пред публиката зад океана.

През последните години Тангра решава, че е време да върне нещо обратно на родината си. Така се ражда Българската кеч академия — първият по рода си проект у нас, насочен към обучение на бъдещи кечисти. Целта на академията е не просто да обучава, а да постави началото на истинска кеч сцена в България.

Източник: PODCAST7

В рамките на тази инициатива се появява и Българската кеч лига, която организира първото голямо шоу под името „Първи сблъсък“. На това събитие Тангра излиза като централна фигура — герой, вдъхновен от нашето минало и дух, но вписан в модерната американска естетика на кеча. Българската публика го посреща с ентусиазъм, а шоуто показва, че у нас има интерес и потенциал за развитие в този жанр.

Днес Дъмян Тангра е не просто българин, пробил в американската кеч индустрия, а пионер, който се опитва да пренесе това изкуство и у нас.

Източник: PODCAST7

В новия епизод на PODCAST7 ще чуеш и видиш самия Дъмян Тангра, който разказва откровено как се оцелява в света на американския кеч, колко струва всяка победа и защо вярва, че България има потенциал да създаде своя собствена кеч сцена.

Гледайте епизодите на “Podcast7” в Nova Play, Vbox7 и YouTube. Следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: PODCAST7    
Дъмян Тангра Български кечист Кеч в България Американски кеч Българският хан Кеч академия
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
