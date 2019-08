П рез 1930 г. жена на име Паула Хидлер е уволнена от позицията си в застрахователна компания във Виена, Австрия. Според нея тя е ценен и трудолюбив кадър, но защо така рязко я отстраняват в зората на Втората световна война?

Оказва се, че е заради фамилното ѝ име.Докато „Хидлер“ е съвсем обикновено немско фамилно име, по-малко традиционното му изписване не е. Паола използвала традиционния правопис, но нейният брат Адолф избрал друга версия – „Хитлер“. А брат ѝ вече се е превърнал в едно от най-мразените имена в историята. Паула просто още не го знаела.

Паула Хитлер, малката сестра на Адолф

Преди да порасне и да бъде презряна от обществото, Паула е най-малкото дете на Алоис и Клара Хитлер и малката сестра на Адолф Хитлер. Родена на 21 януари 1896 г. тя е едва на 6 години, когато баща им умира и майката клара става глава на семейството.

Клара мести децата си в скромен апартамент в малкото градче Линц в Северна Австрия. Те живеят трудно, прехранвайки се с пенсията, която Алоис им оставил. Клара не работи, а посвещава цялото си време на децата си. И Адолф, и Паула я запомнят като всеотдайна майка.

За съжаление само пет години след смъртта на съпруга си, Клара също умира – от рак на гърдата. Семейният лекар оставя Адолф да съобщи диагнозата на майка си и сестра си. Клара се примирява със съдбата си, но Паула е прекалено малка, за да разбере какво се случва наистина. Едва на 11 години, тя започва да разчита на по-големия си със 7 години брат.

След като Клара умира, Адолф се мести във Виена, а Пула остава в семейния апартамент в Линц. Те живеят с държавната пенсия на баща им, а допълнително от правителството им е отпусната и малка стипендия. По-късно Адолф се отказва от пенсията и дава своя дял от стипендията на сестра си.

