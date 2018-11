Има петима останали живи членове на кръвната линия на Адолф Хитлер и ако удържат на думата си, тази линия ще приключи с тях.

Петер Раубал, Хайнер Хочегър, Александър, Луис и Браян Стюарт-Хюстън – това са много различни мъже. Петер е инженер, а Александър – социален работник. Петер и Хайнер живеят в Австрия, а братята Стюарт-Хюстън на Лонг Айлънд, на няколко пресечки един от друг.

Изглежда, че петимата мъже нямат нищо общо, освен едно – те са единствените останали кръвни роднини на нацисткия диктатор Адолф Хитлер. Те са решени тази кръвна линия да приключи с тях.

Хитлер се жени едва 45 минути преди да се самоубие, а сестра му Паула така и не се омъжва. Като оставим на страна слуховете, че Адолф имал незаконно дете, двамата умират бездетни и дълго време мнозина са вярвали, че страховитите им гени са загинали заедно с тях. Историците обаче откриват, че макар семейството на Адолф да е било малко,

петима негови потомци са все още живи.

Преди баща му Алоис да се ожени за майка му Клара, той е бил женен за жена на име Франи, от която има две деца – Алоис младши и Ангела. Алоис младши променя името си след войната и има две деца – Уилям и Хайнрих. Уилям е баща на братята Стюарт-Хюстън.

Ангела се омъжила и имала три деца – Лео, Гели и Елфрид. Гели е най-известна заради отношенията си със своя получичо (бел. ред. двамата живеели заедно и Адолф бил влюбен в нея, но Гели се самоубила). Лео и Елфрид също имат деца – Петер е син на Лео, а Хайнер на Елфрид.

Още като деца момчетата Стюарт-Хюстън научават за предците си. Като дете, баща им е известен като Уили и също като „моят гнусен племенник“, както го наричал самият Адолф Хитлер.

Като дете „гнусният“ племенник се опитвал да извлече сериозни ползи от известния си чичо, като дори го изнудвал за пари и добри възможности за работа. Когато наближила Втората световна война и истинските намерения на чичо му започват да се разкриват, Уили се премества в Америка и в крайна сметка след края на войната променя името си. Той вече нямал никакво желание да го свързват с Фюрера.

Той се мести на Лонг Айлънд, жени се и има четирима сина, един от които загива в автомобилна катастрофа. Съседите помнят семейството като „типични американци“, но има някои, които помнят, че Уили приличал прекалено много на една определена мрачна личност. Момчетата обаче забелязали, че семейните връзки на баща им рядко се обсъждат с хора извън семейството.

Веднага щом разбрали семейната си история, трите момчета сключили споразумение – никой от тях да няма деца, за да може кръвната линия на Хитлер да приключи с тях.

Изглежда, че другите роднини на Хитлер, братовчедите им в Австрия се чувстват по същия начин.

И Петер Раубал, и Хайнер Хочегър никога не са се женили и нямат деца, нито пък имат деца и нямат и намерение това да им се случва. Когато самоличността на Хайнер е разкрита през 2004 г., беше повдигнат въпроса дали поомците на Хитлер ще получат част от печалбите от продажбата на книгата на чичо им „Моята борба“. Всички живи наследници заявяват, че не искат нищо.

