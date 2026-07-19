Нов успех за Никола Цолов: Българинът завърши трети в състезанието на "Спа"

Н икола Цолов финишира трети, след като се възползва от петсекундното наказание на Алекс Дън. Въпреки че пресече финалната линия на 0.4 секунди зад британеца, санкцията за пилота на „Родин“ изкачи българина на третото място в крайното класиране.

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Никола Цолов стартира отлично и още в първите метри изпревари Алекс Дън, след което атакува Рафаел Камара за второто място. Българинът обаче се отказа от маневрата и остана зад бразилеца.

В третата обиколка Цолов отново опита да изпревари Камара, но беше изтласкан в зоната за сигурност. След това загуби позиции от Дън, Дюрксен, Вароне и Бенет, като колата му видимо пострада.

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В края на шестата обиколка българинът влезе в бокса за задължителната смяна на гумите заедно с водещите пилоти.

В деветата обиколка състезанието беше спряно с червен флаг заради множество отломки на пистата след инцидент с Ван Хьопен. Прекъсването се оказа добра новина за Цолов, тъй като механиците на „Кампос“ получиха възможност да отстранят част от пораженията по неговия болид.

Феноменален пробив: Никола Цолов влезе в топ 10 след инцидент в Австрия

Никола Цолов продължи настъплението си в колоната, като първо защити позицията си срещу Виягомес в спирането за „Брюксел“, а в края на обиколката изпревари Шийлдс на изхода на "Автобусната спирка", предаде Gong.bg

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В следващата обиколка българинът атакува Интрапувашак в "Ла Сурс", но не успя да го изпревари. Малко по-късно обаче използва въздушната струя на правата „Кемъл“, задмина тайландеца и се изкачи на четвъртото място зад съотборника си Ноа Леон.