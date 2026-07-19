Пожарникари спасиха ранена ирландска туристка в Родопите

На място е изпратен екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян

П ожарникари от Смолян оказаха помощ на пострадала туристка в труднодостъпен район край местността Червената скала, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Сигналът е подаден за 19-годишна гражданка на Ирландия, която е пострадала по време на планински преход. По първоначални данни младата жена е получила фрактура на крака и не е могла да продължи движението си самостоятелно.

На място е изпратен екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян. Спасителите са достигнали до туристката, оказали са ѝ необходимата помощ и са я транспортирали до място, откъдето е поета от медицински екип.

Пострадалата е откарана в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян за преглед и лечение.

Районът около Червената скала е сред предпочитаните места за туристически маршрути край Смолян, но част от пътеките преминават през пресечен терен, което може да затрудни оказването на помощ при инциденти.

Случаите на пострадали туристи в планините се увеличават през летните месеци, когато повече хора предприемат преходи, често без достатъчна подготовка, подходяща екипировка или информация за особеностите на маршрутите. Спасителните служби напомнят да се проверяват предварително метеорологичните условия, да се използват обозначени пътеки и при по-дълги преходи да се носи зареден телефон за връзка при нужда.