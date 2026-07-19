България

Пожарникари спасиха ранена ирландска туристка в Родопите

19-годишната жена е получила фрактура на крака по време на преход край Червената скала до Смолян

Василена Василева Василена Василева

19 юли 2026, 14:45
Пожарникари спасиха ранена ирландска туристка в Родопите
На място е изпратен екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян   
Източник: БТА

П ожарникари от Смолян оказаха помощ на пострадала туристка в труднодостъпен район край местността Червената скала, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Сигналът е подаден за 19-годишна гражданка на Ирландия, която е пострадала по време на планински преход. По първоначални данни младата жена е получила фрактура на крака и не е могла да продължи движението си самостоятелно.

На място е изпратен екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян. Спасителите са достигнали до туристката, оказали са ѝ необходимата помощ и са я транспортирали до място, откъдето е поета от медицински екип.

Пострадалата е откарана в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян за преглед и лечение.

Районът около Червената скала е сред предпочитаните места за туристически маршрути край Смолян, но част от пътеките преминават през пресечен терен, което може да затрудни оказването на помощ при инциденти.

Случаите на пострадали туристи в планините се увеличават през летните месеци, когато повече хора предприемат преходи, често без достатъчна подготовка, подходяща екипировка или информация за особеностите на маршрутите. Спасителните служби напомнят да се проверяват предварително метеорологичните условия, да се използват обозначени пътеки и при по-дълги преходи да се носи зареден телефон за връзка при нужда.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова    
Смолян пожарникари пострадала туристка инцидент в планината спасителна акция Червената скала планинско спасяване фрактура Ирландия планински преход
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Опасна маневра край Арбанаси едва не завърши с катастрофа, засне я видеорегистратор

Опасна маневра край Арбанаси едва не завърши с катастрофа, засне я видеорегистратор

САЩ нанесоха удар по строяща се ядрена централа в Иран

САЩ нанесоха удар по строяща се ядрена централа в Иран

Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си

Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си

Ферибот със 116 души на борда потъна край бреговете на Гвиана, в ход е спасителна операция

Ферибот със 116 души на борда потъна край бреговете на Гвиана, в ход е спасителна операция

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си
Ексклузивно

Външният министър: Никой нищо не е подписвал в Киев, България не променя позицията си

Преди 5 часа
Исторически голов спектакъл: Англия надви Франция и спечели бронза на Мондиал 2026
Ексклузивно

Исторически голов спектакъл: Англия надви Франция и спечели бронза на Мондиал 2026

Преди 7 часа
Лятото прави рязък обрат: Бури, градушки и захлаждане още от неделя
Ексклузивно

Лятото прави рязък обрат: Бури, градушки и захлаждане още от неделя

Преди 8 часа
19 юли: Когато Кайро започна да се дави в... злато
Ексклузивно

19 юли: Когато Кайро започна да се дави в... злато

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Животни като атракция по Черноморието: Проверяват се сигнали за жестокост

Животни като атракция по Черноморието: Проверяват се сигнали за жестокост

България Преди 1 час

Десетки сигнали до институциите заради използването на животни като туристическа атракция в Слънчев бряг и Равда, природозащитници настояват за законови промени

България и Полша водят преговори за поддръжката на МиГ-29

България и Полша водят преговори за поддръжката на МиГ-29

България Преди 2 часа

Това все още са единствените самолети, с които охраняваме въздушното си пространство

<p>Facebook се срина за пореден път</p>

Facebook се срина за пореден път: Проблемът вече е отстранен

България Преди 3 часа

Стотици потребители по света съобщиха за затруднения с достъпа

До момента от руските власти няма потвърждение за атаките или информация за нанесени щети

Украйна удари два руски петролни танкера в Черно море

Свят Преди 3 часа

Киев съобщи, че е поразил и руски плаващ кран в Азовско море, използвани според украинските власти в подкрепа на военните действия на Москва

САЩ с нови удари по Иран след смъртта на американски военни в Йордания

САЩ с нови удари по Иран след смъртта на американски военни в Йордания

Свят Преди 4 часа

Вашингтон съобщи, че е поразил обекти на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, а Техеран предупреди за ответни действия

Мая Нешкова за живота след загубата на Кирил Икономов: Най-много ми липсва усмивката му

Мая Нешкова за живота след загубата на Кирил Икономов: Най-много ми липсва усмивката му

Любопитно Преди 4 часа

В „Храмът на историите“ пред Мон Дьо певицата говори за последните им мигове заедно, работата по последния ѝ албум и опита да продължи напред след смъртта на своя съпруг

Арестуваха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец

Арестуваха двама служители на НАП за подкуп в Черноморец

България Преди 5 часа

Данъчните поискали 300 евро от собственик на минимаркет, за да прикрият нарушения

От Нигерия до Каварна: Как д-р Белло Моде спаси детското отделение от закриване

От Нигерия до Каварна: Как д-р Белло Моде спаси детското отделение от закриване

България Преди 5 часа

Лечебното заведение обслужва не само жителите на Каварна, но и хора от отдалечени населени места по Северното Черноморие

Структура на човешка клетка

„Отпечатъкът на смъртта“: Ново научно откритие, което вирусите използват срещу нас

Любопитно Преди 5 часа

Изследователите са идентифицирали нова „стъпка на смъртта“ (отпечатък), която клетките оставят след себе си, докато умират, за да насочват имунната система в ролята ѝ по почистване на отпадъците

Двама германски алпинисти загинаха при отделни инциденти в австрийските Алпи

Двама германски алпинисти загинаха при отделни инциденти в австрийските Алпи

Свят Преди 6 часа

Единият е паднал по маршрут „Виа ферата“, а другият – при слизане от най-високия връх в Тирол

Спътникът му – мъж от Севлиево, е транспортиран по спешност в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново

46-годишен мъж загина след падане с кросов мотор от мост край Павликени

България Преди 6 часа

Инцидентът е станал през нощта в село Горско Косово, а спътникът на загиналия е откаран в болница

Арестът се случва в момент на изключително напрежение, само дни след като мащабен пожар опустоши гората Фонтенбло

Арестуваха мъж, опитал се да подпали Булонския лес в Париж

Свят Преди 6 часа

23-годишният е признал намерението си, а задържането идва на фона на тежката вълна от горски пожари във Франция и Европа

Арестуваха братята Андрю и Тристан Тейт в Маями

Арестуваха братята Андрю и Тристан Тейт в Маями

Свят Преди 6 часа

Инфлуенсърите са изправени пред обвинения във Великобритания, а срещу тях продължава и разследване в Румъния за трафик на хора, изнасилване и пране на пари

Тежкото пътнотранспортно произшествие е станало на бул. "Васил Левски"

Жена е в кома след тежка катастрофа с мотористи във Варна

България Преди 7 часа

Инцидентът е станал около 22:00 часа в събота

Дъжд за здраве и котка за късмет: Защо 19 юли е ден за малки добрини и големи надежди

Дъжд за здраве и котка за късмет: Защо 19 юли е ден за малки добрини и големи надежди

Любопитно Преди 7 часа

Почитаме и паметта на Света Макрина, вижте какво се знае за нея

Мощни експлозии разтърсиха Киев след нова руска ракетна атака

Мощни експлозии разтърсиха Киев след нова руска ракетна атака

Свят Преди 7 часа

Най-малко един човек загина, а деветима са ранени, след като удари засегнаха няколко района на украинската столица

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Предстои слънчев и горещ уикенд

sinoptik.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg

„Бебе №3 е с предимство“: Ан Хатауей разкри защо отлага „Дневниците на принцесата 3“

Edna.bg

Явор Бахаров отново задържан, а зад гърба му вече има няколко шумни сблъсъка със закона

Edna.bg

Ето кой е най-недооцененият играч на Испания

Gong.bg

Чуамени: Брилянтна реч на Дешан ни помогна да се съвземем

Gong.bg

Тежка катастрофа с трима мотористи във Варна

Nova.bg

Руската двойничка на Холанд пред NOVA: Неочакваната слава ми донесе много ползи

Nova.bg