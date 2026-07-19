България

Facebook се срина за пореден път: Проблемът вече е отстранен

Стотици потребители по света съобщиха за затруднения с достъпа

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 19 юли 2026, 11:52
Facebook се срина за пореден път: Проблемът вече е отстранен
Източник: iStock Photos

Facebook претърпя ново прекъсване на работата си, само месец след предишен мащабен срив на платформите на Meta. Проблемът засегна потребители от различни части на света, но беше отстранен малко след 12:00 часа българско време.

По време на прекъсването много потребители не успяваха да получат достъп до профилите си и виждаха съобщение:

„Вашият акаунт в момента не е достъпен поради проблем със сайта. Очакваме това да бъде отстранено в най-скоро време. Моля, опитайте отново след няколко минути.“

След възстановяването на услугата достъпът до социалната мрежа постепенно беше нормализиран.

  • Стотици сигнали за проблеми

Платформи за проследяване на прекъсвания, базирани на потребителски сигнали, като Downdetector и Down For Everyone, отчетоха рязко увеличение на оплакванията за проблеми с Facebook, предимно от настолната версия.

Само за кратък период са били регистрирани стотици сигнали от потребители, които съобщават за невъзможност да влязат в акаунтите си или за проблеми със зареждането на съдържание.

Към момента на прекъсването компанията Meta не беше дала официално обяснение за причината за техническия проблем.

  • Поредно прекъсване на услугите на Meta

Новият срив идва само няколко седмици след последното мащабно прекъсване на платформите на Meta през юни 2026 г., когато Facebook, Instagram и Messenger също имаха проблеми за потребители в различни държави.

Тогава компанията потвърди, че причината е технически проблем, който е бил отстранен след намесата на инженерните екипи.

Подобни прекъсвания не са необичайни за глобални онлайн платформи с милиарди потребители, но често предизвикват сериозен отзвук заради зависимостта на много хора и бизнеси от социалните мрежи за комуникация, реклама и продажби.

  • Предишни големи сривове на Facebook

Един от най-мащабните случаи в историята на Meta беше през октомври 2021 г., когато Facebook, Instagram и WhatsApp останаха недостъпни за около шест часа. Тогава компанията обясни прекъсването с проблеми в конфигурацията на мрежовата инфраструктура.

През март 2024 г. Facebook и Instagram отново бяха засегнати от глобален срив, при който милиони потребители бяха автоматично изхвърлени от профилите си и не можеха да се впишат обратно.

Подобни инциденти показват колко силно са зависими ежедневните онлайн комуникации от работата на няколко големи технологични платформи.

Редактор: Василена Василева
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Facebook се срина за пореден път: Проблемът вече е отстранен

Facebook се срина за пореден път: Проблемът вече е отстранен

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