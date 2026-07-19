Кибератака с опит за изнудване: „Еврохолд“ и „Евроинс“ успяха да защитят системите си

Атаката е била извършена през изминалата седмица чрез използване на съвременни методи за проникване и нарушаване на работата на информационни системи

„Еврохолд България“ АД и дъщерното му застрахователно дружество ЗД „Евроинс“ АД са предотвратили масирана кибератака срещу информационните си системи, съобщиха от пресцентъра на холдинга.

По информация на компанията атаката е била извършена през изминалата седмица чрез използване на съвременни методи за проникване и нарушаване на работата на информационни системи.

Благодарение на действията на екипите по киберсигурност и със съдействието на компетентните държавни институции атаката е била установена и неутрализирана, посочват от дружеството.

Временни затруднения за клиентите

От „Еврохолд“ уточняват, че единствените регистрирани последици са били временни затруднения при достъпа до уебсайта и онлайн системите на застрахователната компания „Евроинс“.

Компанията заявява, че основните ѝ услуги продължават да функционират, а дейността на дружествата от групата не е била прекъсвана.

Според информацията, предоставена от холдинга, целта на атаката е била да се наруши нормалната работа на компаниите, да бъде извършен опит за придобиване на чувствителна информация, както и да бъдат отправени искания за изнудване и шантаж.

Компанията няма да се поддаде на изнудване

От „Еврохолд България“ и „Евроинс“ заявяват, че няма да се поддадат на подобни действия и продължават да изпълняват ангажиментите си към своите клиенти, служители и партньори.

„Компаниите от групата ще продължат да работят нормално и да гарантират сигурността на своите услуги“, посочват от холдинга.

От дружеството благодарят на екипите по информационни технологии и киберсигурност, както и на държавните институции, оказали съдействие при овладяването на ситуацията.

Кибератаките срещу компании се увеличават

Кибератаките срещу големи организации и компании през последните години се превърнаха в един от основните рискове за бизнеса. Сред най-честите цели са прекъсване на дейността, кражба на информация и изнудване чрез т.нар. ransomware атаки, при които достъпът до системи или данни се блокира до изплащане на откуп.

Българските институции и компании също периодично съобщават за опити за атаки срещу информационни системи, като експертите по киберсигурност препоръчват постоянна актуализация на защитите и повишено внимание към дигиталните заплахи.