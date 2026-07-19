България и Полша водят преговори за поддръжката на МиГ-29

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Б ългария преговаря с Полша страната да продължи поддръжката на руските изтребители МиГ-29. Това все още са единствените самолети, с които охраняваме въздушното си пространство.

Възможността поддръжката да продължи в Полша беше обсъдена от премиера Румен Радев с ръководството на полското държавно предприятие. България ще разчита на самолетите до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16.

Радев обсъди поддръжката на българските МиГ-29

Изтребителите МиГ-29, които изпълняват т.нар. мисия „Air Policing“ по охрана на българското небе, в момента са с удължен летателен ресурс до 2028 година.

Подполковник Димитър Метаксов е заместник-командир на авиобазата в Граф Игнатиево и един от пилотите, които изпълняват тази мисия.

"Тя се изразява в дежурство, което се носи 24 часа, 7 дни в денонощието", коментира подп. Метаксов, цитиран oт NOVA.

Двойка изтребители МиГ-29 е в непрекъсната бойна готовност. Екипажът разполага с 15 минути за реакция - от получаването на сигнала до излитането.

"Това е бойна мисия в мирно време, която изтребител изпълнява, с реално въоръжение на борда и той е готов да действа", обяснява още подполковникът.

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Последното им вдигане по тревога е след заплахата за тероризъм на борда на пътническия самолет със 180 души, летял от Варшава за Тел Авив. За минути изтребителите го прихващат в най-северната част на Дунав. Военният самолет се снижава до гражданския, осъществява комуникация и визуален контакт с пилота, подал сигнала.

"Екипажът на това гражданско въздухоплавателно средство дори не са очаквали, че ще бъдат прихванати. За тях също ситуацията е била изненадваща. За щастие самолетът се е движел по полетния си план и е извършена нормална комуникация с него. Може би всякакъв да бъде проблемът - от технически до човешки", разказва подп. Метаксов.

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Ако бъде установена реална заплаха, целта е самолетът да бъде приземен на най-близкото летище, казва заместник-командирът на авиобазата.

"Ако не, последният етап, който е вече много краен, е това средство по някакъв начин да бъде унищожено", категоричен е подп. Метаксов.

Новите осем самолета F-16 ще се включат в охраната на българското небе, когато бъде усвоен целият спектър от бойните им възможности и бъдат обучени достатъчно пилоти за тях.