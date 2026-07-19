Земетресение разтърси Перу, има загинал и ранени

Перу, заедно с Чили и Еквадор, е сред държавите в Южна Америка, които най-често са засегнати от силни трусове

Н ай-малко един човек е загинал, а още няколко души са били ранени при силно земетресение, което разтърси югозападната част на Перу през изминалата нощ, съобщи ДПА.

Трусът е предизвикал срутвания на сгради в засегнатия район, според първоначални информации от местни медии.

Перуанският Геофизичен институт оцени силата на земетресението на 5,1 по Рихтер, докато Геоложката служба на САЩ (USGS) отчете магнитуд 5,5.

Земетресението е било регистрирано около 21:24 часа местно време (02:24 часа по Гринуич) на дълбочина около 24 километра. Епицентърът е бил разположен южно от град Чупака, в региона Хунин.

Според първоначалните данни от района няколко сгради са пострадали вследствие на труса. Спасителните екипи продължават да оценяват щетите и да проверяват засегнатите населени места.

Перу – една от най-сеизмично активните страни в света

Земетресенията са често явление в Перу заради географското му положение в Андите и движението на няколко тектонични плочи.

Страната се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен – зона, която обхваща крайбрежията на Тихия океан и е най-активният сеизмичен пояс на планетата. В него се случват голяма част от регистрираните земетресения и вулканични изригвания в света.

Перу, заедно с Чили и Еквадор, е сред държавите в Южна Америка, които най-често са засегнати от силни трусове.

Едно от най-тежките земетресения в историята на страната е това от 1970 г., когато трус с магнитуд около 7,9 разрушава голяма част от района на Анкаш и причинява смъртта на десетки хиляди хора.

Властите в Перу редовно провеждат обучения за реакция при земетресения, тъй като сеизмичната активност остава постоянен риск за населението.