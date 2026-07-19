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Украйна удари два руски петролни танкера в Черно море

Киев съобщи, че е поразил и руски плаващ кран в Азовско море, използвани според украинските власти в подкрепа на военните действия на Москва

Василена Василева Василена Василева

19 юли 2026, 11:47
Украйна удари два руски петролни танкера в Черно море
До момента от руските власти няма потвърждение за атаките или информация за нанесени щети   
Източник: iStock Photos

У краинските въоръжени сили са нанесли удари по два руски петролни танкера в Черно море по време на въздушна атака през изминалата нощ, съобщиха военните власти в Киев, цитирани от "Ройтерс".

Генералният щаб на украинската армия посочи в официално изявление, че при операцията е бил поразен и руски плаващ кран в Азовско море.

Украйна удари два танкера в Азовско море

Според украинското военно командване и трите обекта са били използвани за подпомагане на руските военни действия срещу Украйна.

До момента от руските власти няма потвърждение за атаките или информация за нанесени щети.

  • Удари по руски морски активи

Украйна все по-често насочва атаки към руски военни и логистични обекти, включително инфраструктура в Черно море. Киев твърди, че подобни операции имат за цел да ограничат способността на Москва да снабдява и поддържа военните си сили.

Черно море има стратегическо значение за войната, тъй като през него преминават важни маршрути за транспорт на горива, военна техника и стоки. След началото на руската инвазия през 2022 г. районът се превърна в едно от основните направления на противоборството между двете страни.

Украинската армия и военноморските сили нееднократно са атакували руски кораби, пристанищни съоръжения и други обекти в региона, използвайки ракети и безпилотни системи.

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  • Черноморският флот и ролята на дроновете

През последните месеци Киев засили използването на далекобойни оръжия и морски дронове срещу руски цели. Украинските власти заявяват, че тези действия са част от стратегията за ограничаване на руския контрол върху акваторията на Черно море.

Москва от своя страна обвинява Украйна в атаки срещу гражданска и енергийна инфраструктура и редовно съобщава за сваляне на украински дронове над руска територия и акватории.

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  • Войната навлезе в нов етап на удари по инфраструктура

Атаките срещу енергийни и транспортни обекти се превърнаха в постоянна част от конфликта. Русия редовно нанася удари по украински енергийни обекти, пристанища и промишлена инфраструктура, докато Украйна се стреми да поразява цели, които според нея имат значение за руските военни операции.

Последната атака идва на фона на продължаващите бойни действия по фронтовата линия и усилията на двете страни да отслабят логистичните възможности на противника.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Светослав Танчев    
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