България

Борисов за декларацията в Киев: Поредният гаф на управляващите, ситуацията наподобява "Боташ"

Лидерът на ГЕРБ коментира и предложенията за промени в Изборния кодекс

Василена Василева Василена Василева

19 юли 2026, 12:44
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Н еподписаната декларация ситуацията много наподобява договора с "Боташ". Това е поредният гаф", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с българската позиция в Киев и неучастието на страната в "Коалицията на желаещите". 

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"Твърденията, че декларацията не е подписана е пореден гаф на управляващите", заяви Борисов, цитиран от NOVA. По думите му ситуацията много наподобява договора с "Боташ", който бе замразен, въпреки твърденията, че е изгоден.

"Те не минават с един лист за подпис. Така работи Европейският съвет. Освен че е нелепо, това е и поредният им гаф. Излагат България, защото реакциите в Европа са видни. Дори самите хора от „Прогресивна България” не знаят как да обяснят това. Единият ден Радев говори в Париж, че България не е в "Коалицията на желаещите", а в същото време премиерът Желязков беше сред действащите лица там. Това шикалкавене с две политики - едната за балъците в България, тоест за собствените им избиратели, е недопустимо. Ако хората не прозират за кого са гласували, това е много жалко", каза Борисов.

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Борисов коментира и предложенията за промени в Изборния кодекс.

"Сега имаме един нов Избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите. Само ако не ме лъже паметта - в Русия е така. Федералната служба за безопасност отговаря за изборите и сертифицира технически средства. Та сега ще го прави МВР. От сега мога да ви кажа, че божествена двойка да излезе срещу тази комбинация няма специално", заяви лидерът на ГЕРБ.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA, БГНЕС    
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